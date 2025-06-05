Хуснуллин допустил серьезное сокращение ввода жилья в 2027 году

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в 2027 году ввод жилья в России может существенно сократиться. По его словам, наблюдается «нехорошая тенденция», которая заключается в том, что «останавливаются новые проекты».

«Это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья, — цитирует господина Хуснуллина Telegram-канал "Вестей". — Или будет значительно меньше».

Также вице-премьер отметил, что застройщики начинают затягивать проекты, так как «им не хватает денег из ипотеки забрать на эскроу (эскроу-счетах. — «Ъ»)». Строительная сфера, по словам зампреда правительства, понимает цели повышения ключевой ставки Центробанком, но хотела бы пройти этот этап как можно быстрее, иначе «последствия могут быть необратимыми».