Там, где кризис

Сотрудники Русфонда хорошо знают, какому стрессу подвергается вся семья, когда тяжело заболевает ребенок. Все силы взрослых направлены на его спасение — остальные сферы жизни оказываются за скобками. Такая концентрация на проблеме может сказаться на психологическом состоянии взрослых и детей, привести семью к глубокому кризису. Петербургская автономная некоммерческая организация (АНО) «Открывая двери» уже несколько лет помогает семьям с детьми от рождения до пяти лет справляться с переживаниями и психологическими проблемами, связанными с развитием ребенка или его заболеванием, а также другими кризисными ситуациями. Психологи оказывают помощь всей семье с маленькими детьми. Насколько это важно, нам рассказала клинический психолог Анна Артамонова, руководитель АНО «Открывая двери» и одноименного центра психического здоровья ребенка и семьи.

Ранний возраст — самый уязвимый период для человека.

— Маленький ребенок очень остро реагирует на все, что происходит с ним и вокруг него,— объясняет Анна Артамонова.— Это может выражаться в нарушениях сна, питания, поведения, регрессе, когда уже освоенные навыки вдруг исчезают. Часто взрослым кажется, что ребенок «ничего не понимает». Но на самом деле он все чувствует, хотя и не может сказать об этом.

Анна Артамонова — клинический психолог, почти 20 лет проработала в одной из первых в Петербурге служб ранней помощи. Сейчас она вместе с коллегами развивает центр, где поддержку получают семьи, которые столкнулись с трудными обстоятельствами: временным разлучением с ребенком возраста до пяти лет, смертью близких, разводом, насилием, тяжелым заболеванием, вынужденным переездом.

В 2022 году команда центра совместно с «Социальной школой Каритас» перевела на русский язык международную Диагностическую классификацию нарушений психического здоровья и развития детей от рождения до пяти лет, с которой работают специалисты во многих странах мира.

— Классификация помогает нам точнее понять, в чем заключается трудность у ребенка. Она учитывает особенности раннего возраста и позволяет не путать, например, задержку развития с проявлением стресса,— говорит Анна.

В центре прием ведут опытные психологи. Если они видят, что ребенку может понадобиться логопед, дефектолог или врач, к сопровождению семьи подключаются специалисты служб ранней помощи, которые работают во многих районах Петербурга.

Как понять, что ребенку нужна психологическая помощь? Универсальной памятки тут нет, но ориентироваться можно на простые сигналы. Если ребенок стал замкнутым или, наоборот, слишком возбужденным, если нарушился сон, появились любые озадачивающие взрослого перемены в поведении — все это повод обратиться за помощью.

— Мы создали анкету, в которой родитель, решивший обратиться к нам в центр, может отметить, что его беспокоит. Это удобный вход в диалог со специалистом,— рассказывает Анна Артамонова.

Центр психического здоровья ребенка и семьи АНО «Открывая двери» ждет все петербургские семьи, где есть дети до пяти лет. Бесплатная помощь оказывается всем семьям, столкнувшимся с кризисом или тяжелыми событиями. Безвозмездность обеспечивается грантовыми средствами и благотворительными пожертвованиями.

— Самое трудное для нас — достучаться до тех, кто изолирован. Люди в кризисе часто остаются одни, без поддержки. Мы хотим, чтобы они знали: помощь есть, и она может быть очень своевременной,— говорит Анна Артамонова.

весь сюжет

rusfond.ru/issues/1229

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда