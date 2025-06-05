ФСБ: преподаватели некоторых вузов сотрудничали с Великобританией в ущерб России

В четырех регионах выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих вузов России, которые сотрудничали с британским Oxford Russia Fund, признанным нежелательным, в ущерб безопасности государства, сообщила Федеральная служба безопасности. Речь идет про вузы в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях.

ФСБ обвиняет педагогов из регионов в распространении в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ-ценностей («движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).

По данным спецслужбы, преподаватели осуществляли деятельность по заданию функционеров из британской неправительственной организации. Помимо этого Oxford Russia Fund мог через наработанную сеть контактов добывать информацию о внутриполитической и социально-экономической ситуации в России, сообщили в ведомстве.

За сотрудничество с организацией, признанной нежелательной на территории России, 15 гражданам объявлены официальные предостережения о недопустимости подобных контактов. Преподавательница одного из вузов привлечена к административной ответственности за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной (ст. 20.33 КоАП РФ).

ФСБ сообщает, что совместно с прокуратурой вынесла «представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны», в адрес одного из высших учебных заведений, чей преподавательский состав был заподозрен в сотрудничестве с британской организацией.

Спецслужба распространила среди СМИ видеозапись с интервью проректора Волгоградского государственного университета Дмитрия Ильина. Он заявляет, что сотрудники вуза в 2017 году посетили семинар, организованный Oxford Russia Fund. По словам господина Ильина, им раздали художественную литературу, содержащую ценности, «которые еще в те времена не были приняты» российским обществом. «В настоящее время эти преподаватели уже не работают в университете»,— сказал господин Ильин.

Oxford Russia Fund был создан в 2005 г. По данным ФСБ, основное внимание в своей деятельности организация уделяла реализации проекта по предоставлению стипендий российским студентам гуманитарных направлений. За время действия программы партнерами фонда стали 20 российских вузов, уточняют в спецслужбе. В июне 2021 года деятельность Oxford Russia Fund на территории РФ была признана нежелательной. В своей справке об организации ФСБ связывает фонд с Михаилом Ходорковским (внесен в реестр иностранных агентов).

Степан Мельчаков