Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отвергла инициативу распространить на маркетплейсы закон о торговле. Об этом сообщил замруководителя ФАС Тимофей Нижегородцев в ходе Недели российского ретейла.

По словам замруководителя ФАС, противоречия, которые возникают внутри сегмента офлайн-торговли, связаны с ограниченностью полочного пространства и разными способами монетизации этой ограниченности. «В онлайн-торговле мы имеем дело с неограниченным полочным пространством — это совершенно другие виды противоречий, не те, которые регулируются законом о торговле»,— добавил он (цитата по ТАСС).

«То, что и там, и там осуществляется торговля, не означает, что это одно и то же»,— подчеркнул господин Нижегородцев.

В мае офлайн-ретелйлеры предложили распространить на маркетплейсы требования закона о торговле, если они продают продукты питания, писал Forbes. Речь шла о запрете на возврат нераспроданных товаров или на требования к поставщикам возместить расходы на их утилизацию.