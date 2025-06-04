В семье не без посадки

Гагаринский райсуд Москвы вынес приговор по делу о растрате 133 млн руб., принадлежащих бывшему вице-президенту страховой группы «Спасские ворота», экс-топ-менеджеру группы «Мост» Михаилу Тамирову. В совершении этого преступления была признана виновной его гражданская жена Лилия Невская. Ее отправили в колонию на четыре года, арестовав в зале суда. Интересно, что в том же суде женщина недавно выиграла гражданский спор у наследников миллиардера, в рамках которого суд счел законным перевод ей этой суммы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гражданская жена миллиардера Михаила Тамирова Лилия Невская

Фото: из личного архива Гражданская жена миллиардера Михаила Тамирова Лилия Невская

Фото: из личного архива

На оглашение приговора фигурантка приехала с вещами: накануне прокурор потребовал приговорить ее к пяти годам заключения. Решение судьи оказалось немногим мягче: признав госпожу Невскую виновной в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), он назначил ей четыре года общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. и постановил взять под стражу.

При этом суд удовлетворил иск дочери Михаила Тамирова Кристины Тамировой (она была признана по делу потерпевшей) и взыскал в ее пользу в счет возмещения причиненного ущерба 133 млн руб.

По решению суда в ее пользу были обращены изъятые у подсудимой и признанные вещдоками более $400 тыс., брендовые украшения — кольца, цепочки, браслеты и часы (таких марок, как Cartier, Dior, Omega), а также даже сотовые телефоны и ноутбук. Все это будет продано и пойдет на погашение иска пострадавшей.

Как ранее писал “Ъ”, 72-летний Михаил Тамиров умер в октябре 2022 года в загородном доме. Еще в феврале 2021 года он составил завещание, оставив многомиллиардное состояние своей дочери Кристине. По ее заявлению в августе 2024 года УВД Юго-Западного округа и возбудило уголовное дело. По версии следствия, в 2022 году господин Тамиров «с целью сохранения» принадлежащих ему 133 млн руб. решил перечислить средства «на банковский счет иного лица из числа знакомых, которым выступила Невская». Сделано это было для того, чтобы якобы уберечь состояние бизнесмена от мошенников — они сфабриковали исполнительные документы о взыскании с господина Тамирова 840 млн руб. по поддельному решению суда. Действуя по доверенности от бизнесмена, женщина 28 сентября 2022 года перевела деньги на свой счет в банке. После смерти господина Тамирова она скрыла от наследницы «вверенную на ответственное хранение» сумму, а часть денег в размере 131,7 млн руб. разместила в качестве банковского вклада, «присвоив и растратив таким образом вверенные ей чужие денежные средства», гласило обвинение.

Сама госпожа Невская вину отрицала, настаивая, что была не просто знакомой, а гражданской женой господина Тамирова, с которым жила с ним последние восемь лет и заботилась о нем.

Защита подсудимой утверждала, что, предчувствуя скорую смерть, миллиардер подарил возлюбленной деньги в благодарности за ее любовь и заботу. При этом он действовал вполне легально: свое намерение господин Тамиров подтвердил звонками в VIP-отделение банка, где на госпожу Невскую не первый год выписывал доверенности.

Стоит отметить, что спор вокруг 133 млн руб. шел в Гагаринском суде столицы с 2023 года. С иском туда обратилась официальная вдова миллиардера Ирина Тамирова, которая требовала признать сделку по переводу 133 млн руб. недействительной, а данные деньги — «совместно нажитым имуществом», утверждая, что они были выручены от продажи охотхозяйства. Первоначально суд встал на ее сторону, однако решение в октябре 2024 года отменил Второй кассационный суд, вернув дело на новое рассмотрение.

Рассматривавшая повторно дело судья Гагаринского суда встала полностью на сторону госпожи Невской и 13 мая 2025 года иск отклонила.

Защита госпожи Невской, заявляющая, что оба дела — гражданское и уголовное — касались одних и тех же обстоятельств и одного того же перевода, намерена обжаловать приговор.

Адвокат Андрей Безрядов назвал его незаконным, а процесс по уголовному делу — предвзятым.

«Судья отводил все наши вопросы, которые касались совместного проживания Невской и Тамирова, ссылаясь на то, что это не имеет отношения к делу, хотя это имеет принципиальное значение»,— сказал защитник. Он отметил, что если следовать логике обвинения, то господин Тамиров передал деньги постороннему человеку, «однако постороннему такую сумму не доверишь». «Если же Невская была его гражданской женой, то логично, что за десять дней до своей смерти, предчувствуя свой уход, Тамиров решил так отблагодарить близкого человека, который осуществлял за ним уход». По словам адвоката, за восемь лет совместного проживания это была не единственная крупная сумма, которую миллиардер передал его подзащитной. Всего же на содержание ее семьи, состоящей из матери и сына, он потратил, по подсчетам защиты, свыше 300 млн руб.

«Он купил Невской шикарную квартиру площадью 160 кв. м, еще одну квартиру, два автомобиля премиум-класса, дарил украшения премиум-класса, такие как Cartier. К его счету были присоединены две банковские карты Невской без ограничений. Кроме того, Тамиров выписал на ее имя несколько доверенностей на право распоряжения его имуществом»,— сказал адвокат.

По его мнению, именно поэтому уголовный суд «постарался сделать так, чтобы обстоятельства, на основании которых гражданский суд встал на сторону Невской, не появились в материалах уголовного дела», ведь решения двух судов, касающихся одного обстоятельства, не могут противоречить друг другу.

При этом, по мнению господина Безрядова, все обвинение в отношении госпожи Невской было построено на основании заинтересованных лиц: работающих на потерпевшую свидетелей, среди которых охранник и водитель, а также ее дважды судимый сожитель. «Гражданский суд сразу понял их ангажированность, допросив самым тщательным образом, тогда как уголовный очень лояльно к ним относился, давав карт-бланш стороне обвинения»,— сказал защитник.

Мария Локотецкая