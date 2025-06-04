Инвесторы сдержали эмоции

Жесткие заявления президентов России и Украины по вопросам разрешения военного конфликта вызвали негативную, но ограниченную реакцию на фондовом и валютном рынках. Индекс Московской биржи, большую часть дня торговавшийся в зеленой зоне, после 17:10 резко пошел вниз и в течение 17 минут потерял 1,2%, опустившись до отметки 2827,37 пункта. По итогам основной сессии он остановился на отметке 2836,64 пункта, вернувшись к значению закрытия предыдущего дня. Ограниченной была реакция и валютного рынка. Курс доллара, в начале дня находившийся ниже отметки 79 руб./$, быстро поднялся выше 80 руб./$. Однако к 19:00 курс остановился на отметке 79,7 руб./$, всего на 73 коп. выше закрытия предыдущего дня.

По мнению стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, рынок негативно реагировал как на заявления Владимира Зеленского о том, что тот не видит смысла в дальнейших переговорах в Стамбуле, так и на слова Владимира Путина, что без выполнения российских условий перемирие невозможно. Кроме того, российский президент обвинил киевское руководство в перерождении «в террористическую организацию». Такие заявления «повышают вероятность сценария продолжения боевых действий на неопределенный срок и возможность введения новых санкций против РФ», считает эксперт.

Виталий Гайдаев