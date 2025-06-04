Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. За подробностями беседы господин Песков рекомендовал обратиться к помощнику президента Юрию Ушакову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ближайшее время мой коллега Ушаков проведет телефонный брифинг»,— уточнил представитель президента (цитата по ТАСС).

Вечером 4 июня состоялся телефонный разговор президентов России и США. Дональд Трамп назвал беседу продуктивной. По его словам, разговор продлился 1 час и 15 минут. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, атаки на российские военные аэродромы, а также ядерную программу Ирана. Лидеры двух стран солидарны в том, что Тегеран не может иметь ядерное оружие.