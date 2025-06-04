Путин и Трамп обсудили ядерную программу Ирана

Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили сделку по ядерной программе Ирана. По словам господина Трампа, господин Путин допустил свое участие в переговорах с Тегераном по поводу ядерной сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Президент Путин предположил, что он будет участвовать в дискуссиях с Ираном и что он, возможно, мог бы быть полезным в том, чтобы привести это к быстрому выводу»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США в разговоре с Владимиром Путиным заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия. По его словам, президент России согласился с ним. Дональд Трамп также добавил, что Вашингтон ждет окончательный ответ Ирана по ядерной сделке в «очень короткий промежуток времени».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявил, что условия США по иранской ядерной программе противоречат национальным интересам. МИД страны также называл красной линией запрет на обогащение урана.

Подробнее — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».