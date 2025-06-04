Хаменеи: предложения США по ядерной сделке противоречат интересам Ирана

Условия, выдвинутые США в ходе переговоров с Ираном по урегулированию ситуации с иранской ядерной программой, противоречат основным принципам исламской республики, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Али Хаменеи

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Главный принцип, который защищает наши интересы,— это принцип "мы можем". Даже... с ядерными переговорами при посредничестве Омана все предложения США на сто процентов противоречат этому принципу»,— сказал господин Хаменеи во время своего выступления (цитата по ТАСС).

Президент США Дональд Трамп говорил, что потенциальная сделка по ядерной программе исключает какое-либо обогащение урана в Иране. МИД Ирана назвал красной линией запрет на обогащение урана. Из-за расхождений в позициях сторон новый раунд переговоров США и Ирана может не состояться, передавал CNN.

Подробности — в материале «Ъ» «МАГАТЭ вбивает клин между США и Ираном».