Расстояние не по меху

Предприниматель из Перми Дмитрий Лумпов планирует открыть магазин шуб в Санкт-Петербурге. Бренд Furnari базируется в Москве и выпускает коллекции из премиального меха норки, соболя, шиншиллы. Первое ателье господина Лумпова открылось в 2005 году в столице Прикамья и стало продолжением семейного бизнеса. Эксперты отмечают, что, несмотря на западные санкции, спрос на люксовые меховые изделия в России вырос на 30%. Однако география бренда, по словам участников рынка, может ограничиться только Центральной Россией.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предприниматель Дмитрий Лумпов собирается открыть флагманский магазин бренда меховой одежды Furnari в Санкт-Петербурге. По данным «Ъ-СПб», бутик займет площадь 50 кв. м на Невском проспекте, 117, где ранее размещался часовой салон Tag Heuer. Флагманский магазин Furnari находится на месте непосредственного производства в Москве, во Всеволожском переулке, 2, стр. 2. Еще один филиал действует в Цюрихе (Швейцария).

По данным официального сайта Furnari, Дмитрий Лумпов является уроженцем Перми. Ранее на территории краевой столицы семья гос­подина Лумпова развивала свое ателье, которое было закрыто в 1996 году. Спустя десять лет предприниматель решил продолжить семейный бизнес и основал бренд меховой одежды премиум-качества под названием Siberia, который позже был переименован в Furnari. С 2005 года фабрика создает мужские и женские коллекции из кашемира и меха (баргузинский соболь, коротковорсовая скандинавская норка, куница, рысь и шиншилла). С 2021 года для создания пальто используется премиальный сегмент кашемира итальянского производства. В 2023 году Furnari полностью перешел на собственное производство. Цены на изделия марки варьируются от 55 тыс. руб. до 1,9 млн руб.

Как указано в Rusprofile, Дмитрий Лумпов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на территории Пермского края с 2011 года. Занимается розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах, производством верхней одежды и меховых изделий. Господин Лумпов также является единоличным владельцем и гендиректором столичного ООО «Академия брендинга и коммуникаций» (АБК), ведущего деятельность рекламных агентств. Согласно открытым данным, на ИП Дмитрий Лумпов зарегистрировано три декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза на производство верхней одежды из натурального меха. По данным сайта znakoved.ru, товарный знак Furnari family furs был зарегистрирован господином Лумповым в 2020 году, срок действия — до 2029 года.

В компании Furnari подтвердили «Ъ-СПб», что сейчас занимаются ремонтом площадки для открытия филиала бренда на Невском проспекте. Дату запуска проекта там не сообщили. На запрос „Ъ-Прикамье“ о дальнейших планах развития и возможного расширения географии бизнеса в пресс-службе компании не ответили.

Согласно порталу retail.ru, в 2024 году спрос на люксовые меховые изделия (соболь, рысь, шиншилла) в России вырос на 30%. При этом, по данным аналитиков, спрос на соболя сегодня находится на своем пике за последние 15 лет. По словам президента Российского пушно-мехового союза Сергея Столбова, Россия сейчас на втором месте в мире по потреблению меховых товаров.

Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова считает, что с учетом западных санкций и ограничений на ввоз в Россию люксовых товаров, стоящих в оптовых ценах более $1 тыс. за единицу товара, у бренда есть возможность занять уверенную нишу на отечественном рынке. При этом спрос на товар будет зависеть от качества закупаемых мехов и лекал. По словам госпожи Денисовой, основной потребитель одежды из премиального меха сосредоточен преимущественно в столицах. «Санкт-Петербург — туристический и экономический центр. Кроме этого, сейчас многие крупные компании, где также могут работать потенциальные покупатели мехов, переносят свои офисы из Москвы в Питер. Учитывая покупательскую способность, большое количество туристов, удачную локацию самого магазина, бренд вполне сможет найти там свою целевую аудиторию»,— полагает эксперт.

Госпожа Денисова отметила также, что в Перми подобный вариант бизнеса развивать труднее, в том числе из-за более низкой покупательской способности населения. «Специфика работы премиум-сегмента в регионах заключается в том, что их потребители предпочитают общаться с непосредственным топ-менеджментом магазинов. Поэтому аудитория местных бутиков — это зачастую знакомые между собой люди»,— пояснила руководитель «Труменс-Групп».

Партнер Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский добавил, что рынок премиум-брендов меховой одежды, оставаясь символом роскоши и статуса, сейчас демонстрирует устойчивый спрос в центральных районах России. Целевой аудиторией этого сегмента, по мнению аналитика, обычно становятся не только финансово состоятельные люди, но и клиенты, ценящие уникальность и традиции. Господин Жарский подчеркнул, что, благодаря развитию онлайн-торговли и росту среднего достатка в регионах, премиум-бренды «вполне могут выходить на локальные рынки, тем самым охватывая более широкую аудиторию».