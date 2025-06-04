Флаг им сзади

Еще недавно казавшийся очень экзотическим видом спорта флаг-футбол стал площадкой для любопытного противостояния. Его инициировало решение Национальной футбольной лиги (НФЛ), самой богатой среди спортивных лиг не только Северной Америки, но и всего мира, разрешить своим игрокам участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 2028 году. Именно на ней состоится дебют «младшего родственника» американского футбола в олимпийской программе. А его представители, как выяснилось, не считают, что проявившие интерес к соревнованиям звезды НФЛ должны автоматически, как подразумевалось разрешением, попасть в состав сборной США по флаг-футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Куотербек американской сборной по флаг-футболу Даррелл Дусетт (слева)

Фото: Leslie Plaza Johnson / Zuma / ТАСС Куотербек американской сборной по флаг-футболу Даррелл Дусетт (слева)

Фото: Leslie Plaza Johnson / Zuma / ТАСС

В США возник довольно любопытный конфликт. О нем стало известно после интервью, которое The Washington Post дал Даррелл Дусетт. Этот 35-летний мужчина является куотербеком, то есть, по сути, плеймейкером, в американской сборной по флаг-футболу и выиграл с ней множество призов, включая титул чемпиона мира.

Еще недавно вид, которым он занимается, был совершенно маргинальным. Но два года назад он вдруг мгновенно приобрел некоторую известность благодаря Международному олимпийскому комитету (МОК). В числе приоритетов его президента Томаса Баха, который в конце июня уступит свой пост Кирсти Ковентри, значилась «ротация» видов в олимпийской программе с целью все время добавлять ей свежести и искать элементы, способные привлечь новую аудиторию. И флаг-футбол показался МОК достойным включения в программу летней Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

На самом деле, конечно, этот жанр очень похож на другой, куда более популярный. Флаг-футбол — родственник американского футбола, но, безусловно, «младший».

В нем куда меньше контактной борьбы, а останавливая соперника, его не валят на газон, а просто срывают прикрепленный сзади флажок.

Но острота в теме с его олимпийским дебютом появилась лишь в мае нынешнего года. Неожиданно добавила ее контролирующая главный чемпионат «старшего» родственника флаг-футбола Национальная футбольная лига. Она разрешила своим игрокам участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе с целью «увеличить международную привлекательность».

С привлекательностью у самой НФЛ и без Олимпиады, правда, все в полном порядке. Эта лига — не просто гигант, а гигант среди гигантов. С доходами более $19 млрд в год она богаче всех не только в Америке, но и в мире. У ближайшего преследователя — Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — они на $7 млрд скромнее. А Super Bowl, венчающая первенство НФЛ игра, считается самым дорогим спортивным матчем: полуминутный рекламный слот в нем стоит $7 млн.

Этим решением в действительности продолжился тренд, родившийся на излете прошлого века.

Десятилетиями на Олимпийские игры не допускались спортсмены-профессионалы, любой их участник формально должен был быть любителем, даже если это советский атлет, лишь числящийся токарем на заводе, но никогда к станку не подходивший.

Но в 1970-е МОК, осознавший, что с профессионалами его соревнования будут более востребованными, внес соответствующую поправку в Олимпийскую хартию, исключив из нее слово «любитель». Эффекта ждать пришлось еще некоторое время, но он получился колоссальным.

В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне впервые выступили баскетболисты из НБА, и мужской баскетбольный турнир навсегда превратился в олимпийский суперхит. Потом к баскетболистам присоединились профи-велосипедисты и профи-фигуристы. В 1998 году в Нагано состоялся первый олимпийский турнир по хоккею с участием игроков из Национальной хоккейной лиги. Уже в этом столетии сдался долго державшийся бокс. В нем с 2016 года профессионалы допускаются на Олимпиады, хотя топовые бойцы интереса к ним не проявляют.

А вот герои НФЛ его проявили моментально. Сразу несколько — Джастин Джефферсон, Тайрик Хилл, Майлз Гарретт — сообщили, что хотели бы выступить на Олимпиаде, сформировав еще одну американскую Dream Team. А в США уже принялись вовсю обсуждать ее состав с учетом требования Международной федерации американского футбола, курирующей и флаг-футбол,— не больше одного игрока из клуба.

Выяснилось, однако, что такой ажиотаж возмутил флаг-футболистов, от лица которых говорил Даррелл Дусетт. Он назвал все заявления НФЛ и ее звезд проявлением «неуважения» — в том смысле что им заранее приписали превосходство над «смежниками».

Свою мысль он сформулировал достаточно четко: «Это спорт, в который мы играем долгое время, в котором мы лучшие, и нам не нужны другие парни».

Впрочем, Дусетт оговорился, что не против, чтобы спортсмены из НФЛ играли за сборную, но, по его убеждению, пробиваться в ее основу они должны «через конкуренцию». Кажется, его слова услышал президент Федерации футбола США Скотт Халленбек. Во всяком случае, отвечая на претензии, он заявил, что при комплектовании сборной «представителям НФЛ будет представлена возможность состязаться с представителями флаг-футбола».

Алексей Доспехов