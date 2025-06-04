Затраты попали в сети

ФАС предложила сетевым компаниям поэтапный переход к эталонам в определении их затрат, что должно сгладить разницу в тарифах. В 2026 году так должно рассчитываться 30% операционных расходов, а в 2028 году их доля достигнет 100%. Промышленные потребители обеспокоены возможным ростом тарифа на передачу электроэнергии, но аналитики считают, что это влияние будет сглажено переходным периодом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ФАС опубликовала проект постановления о механизме введения эталонов затрат территориальных сетевых организаций (ТСО). Этот метод направлен на приведение расходов ТСО к оптимальному уровню на основе сравнения различных критериев. При расчете будут учитываться региональные особенности, распределение сетей ТСО, сроки эксплуатации оборудования — для единиц старше 35 лет коэффициент будет повышаться.

При утверждении тарифов на передачу электроэнергии на 2026 год доля операционных расходов, рассчитанных с применением эталонов, должна составить 30%, в 2027 году — увеличиться до 70%, а в 2028 году — до 100%.

В материалах к проекту указано, что из-за отсутствия единых подходов к определению операционных затрат сетевых организаций тарифы на услуги по передаче электроэнергии в регионах сильно различаются. Согласно проекту, операционные расходы с применением эталонов не должны превышать расходы крупнейшей ТСО в регионе. Исключения — моносетевые организации и сетевые компании на территории технологически изолированных энергосистем.

Введение эталонов OPEX в сетях обсуждается с 2018 года, но всегда сталкивалось с критикой правительства. «Сообщество потребителей энергии», ссылаясь на материалы ФАС, отмечает, что в случае принятия проекта тарифы на услуги по передаче электроэнергии могут вырасти на 2,2–2,8%, следует из протокола заседания рабочей группы в сфере энергетики. По оценке ассоциации, дополнительные затраты потребителей составят около 22,5 млрд руб. в год.

В ФАС пояснили “Ъ”, что переход к эталонному принципу исключит субъективный подход и «тарифную дискриминацию» при установлении регулируемых тарифов. В концепции также учтены нормативная численность персонала, коэффициент село/город, особенности для ОАО РЖД, АО «Оборонэнерго» и регионов Крайнего Севера. Введение эталонов предполагает изменение тарифов на передачу электроэнергии нарастающим итогом в 2026–2028 годах в размере 2,8%. Эталоны будут рассчитываться для 59 видов оборудования. Служба проводит согласования для внесения проекта постановления в правительство РФ в июне. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что переход на эталоны позволит обеспечить справедливое распределение тарифного источника на финансирование ремонтных программ в требуемом объеме, что будет способствовать снижению износа и сокращению аварийности в сетях.

В «Сообществе потребителей энергии» “Ъ” заявили, что имеющиеся оценки показывают дополнительный прирост тарифов в целом по стране, по отдельным регионам — на десятки процентов. «Вместо стимулирующего регулирования предлагается усреднение тарифов, увеличивающее выручку сетевой монополии, без эффектов для потребителей»,— отмечают в ассоциации. Там добавили, что действующие методы регулирования на этом фоне выглядят более прозрачными.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что применение коэффициента, обеспечивающего увеличение расходов для изношенных единиц оборудования, приводит к тому, что ТСО становится выгодно содержать их, даже если они старше 70 лет. Кроме того, говорит эксперт, в единый кластер объединены субъекты РФ с кардинально разной экономикой и климатом, например, Башкортостан и Курская область. При этом, продолжает господин Сасим, при устранении методологических недостатков механизм обеспечит формирование оптимальной величины подконтрольных расходов, стимулируя компании к повышению операционной эффективности.

По словам эксперта, для большинства электросетевых организаций принцип эталонов позволит увеличить операционные расходы. Их доля в выручке крупных ТСО в среднем составляет около 40%. Но в цене электроэнергии доля услуг по передаче составляет в среднем 39%, а внедрение эталонов предполагает переходный период, поэтому влияние возможного увеличения операционных расходов на практике, скорее всего, будет сглажено, считает Сергей Сасим.

Анна Тыбинь