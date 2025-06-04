Правительство выплатит пострадавшим при теракте под Брянском по 627 тыс. рублей

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании с президентом, что правительство выплатит по 627 тыс. руб. пострадавшим при теракте в Брянской области, получившим тяжелые и средние травмы. Пассажирам, получившим легкие травмы, выплатят по 313,5 тыс. руб. Члены семей погибших при теракте получат выплаты в размере 1,1 млн руб. По словам госпожи Голиковой, соответствующий акт правительства подпишут в ближайшее время.

Госпожа Голикова также сообщила о выплатах пенсий по потере кормильца. По ее словам, они будут назначены пятерым детям в связи с гибелью двух пассажиров поезда. Иных подробностей она не представила.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал, что регион выплатит семьям погибших при теракте по 1,5 млн руб. Пострадавшие с тяжелыми травмами получат по 600 тыс. руб., со средними и легкими — по 300 тыс. руб.

Подрыв автомобильного моста в Брянской области произошел поздно вечером 31 мая. Мост обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 120.

Полина Мотызлевская