РЖД выплатила компенсации пострадавшим при теракте под Брянском на 36,5 млн рублей

Глава РЖД Олег Белозеров доложил президенту Владимиру Путину, что компания уже сделала 55 выплат пострадавшим при теракте в Брянской области. Общая сумма выплат составила 36,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На данный момент уже произведено 55 выплат <...>, в том числе пять выплат родственникам погибших пассажиров»,— сказал глава РЖД на совещании президента с членами правительства.

Господин Белозеров отметил, что по 2,2 млн руб. РЖД выплатит членам погибших при теракте, по 1 млн руб. — пострадавшим, госпитализированным в тяжелом состоянии. По 500 тыс. руб. получат пассажиры с травмами средней и легкой тяжести. Обратившиеся за медпомощью амбулаторно получат по 100 тыс. руб.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз на совещании сообщил, что регион выплатит семьям погибших при теракте по 1,5 млн руб. Пострадавшие с тяжелыми травмами получат по 600 тыс. руб., со средними и легкими — по 300 тыс. руб.

Вечером 31 мая автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 120.

Полина Мотызлевская