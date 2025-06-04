Минздрав: за медпомощью обратились 120 пострадавших при теракте под Брянском

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил президенту Владимиру Путину, что медики оказали медицинскую помощь 120 пострадавшим при подрыве моста в Брянской области. На стационарном лечении в больницах остаются 35 пострадавших, в том числе трое детей.

«Одиннадцать человек уже готовятся к выписке, тяжелых пациентов сейчас нет»,— сказал министр на совещании президента с членами правительства. В частности, врачам удалось стабилизировать состояние грудного ребенка, которого перевозили на лечение в Москву, отметил господин Мурашко.

Вечером 31 мая на федеральной трассе А-240 в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост и проезжавший по нему грузовик рухнули на пассажирский поезд №86, следовавший по маршруту Климово—Москва. Локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Всего в поезде находились 388 человек. Погибли семь человек. СКР квалифицировал произошедшее как теракт.

Полина Мотызлевская