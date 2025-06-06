Невидимое государство

Центр исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» провел в апреле всероссийский репрезентативный телефонный опрос, в котором приняли участие 2258 совершеннолетних граждан. О первой части исследования — о благотворительных сборах на телевидении — мы рассказали в колонке «Популярные, но непрозрачные?» (см. “Ъ” от 23 мая). Вторая часть исследования затрагивает вопросы помощи тяжелобольным детям. Выяснилось, что россияне возлагают большие надежды на государство, благотворительные фонды и СМИ. Но при этом считают, что больше всего помогают друг другу обычные граждане, делающие благотворительные пожертвования, а также родные и близкие тяжелобольных детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Пашина

Оксана Пашина



Респондентам было задано два вопроса: «Кто должен помогать детям с тяжелыми заболеваниями?» и «Кто реально чаще всего помогает тяжелобольным детям?». Сопоставление ответов показало значительный разрыв между общественными ожиданиями и восприятием реальности в этой крайне социально чувствительной сфере.

Подавляющее большинство россиян (81%) считают, что тяжелобольным детям должно помогать государство. Каждый второй уверен, что помогать должны благотворительные фонды и общественные организации, на третьем месте — фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра».

Однако лишь 26% опрошенных полагают, что государство действительно оказывает такую помощь. Это удивительный результат, учитывая, что система ОМС, программы медицинского и лекарственного обеспечения, подавляющее большинство больниц и клиник — государственные.

— Реальная роль государства, таким образом, несправедливо недооценивается. Видимо, государство должно лучше информировать о том, кто помогает гражданам и их отдельным категориям,— говорит Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора.— При этом реальную роль государства отмечают больше люди старшего возраста, которые уже имеют какое-либо взаимодействие с социальным сектором, а также молодежь в возрасте 18–30 лет.

Еще один любопытный момент — отношение к роли телевидения и СМИ. Помощь с их стороны считают обязательной 29% опрошенных, а реальную помощь видят только 17%.

— Разрыв в 12 процентных пунктов свидетельствует о том,— отмечает Ирина Мерсиянова,— что существует высокий запрос на роль СМИ в оказании помощи тяжелобольным детям. И тут важно объяснять, в каких формах СМИ могут помогать и что может сделать государство для того, чтобы СМИ, телевидение реализовали свою субъектную роль и ответили на запрос общества. 29% взрослых россиян, почти 40 млн человек, ждут, что телевидение и другие СМИ будут помогать детям.

Похожая ситуация и с коммерческими компаниями: от них ожидают помощи 40% опрошенных, а реально видят помощь только 14%. Большой разрыв между ожиданиями и реальностью — это тоже свидетельство огромного социального запроса.

По мнению россиян, в реальности тяжелобольным детям помогают в первую очередь обычные люди, делающие пожертвования,— так ответил каждый второй респондент (50%).

— Это отражает сильную гражданскую вовлеченность и доверие к личным инициативам. Вместе с тем роль благотворительных организаций видится несколько менее отчетливо — не из-за их отсутствия, а из-за недостаточной информированности о механизмах их работы. Помощь воспринимается в первую очередь как личный жест, а не как результат системных усилий. Чтобы укреплять доверие к благотворительности в целом, важно не только сохранять эмоциональную вовлеченность, но и развивать просвещение: объяснять, как устроена помощь, кто ее координирует и почему роль фондов критически важна для устойчивости и прозрачности системы,— считает Ирина Мерсиянова.— Еще один интересный момент — высокий запрос на благотворительность со стороны коммерческих организаций. Обе эти тенденции логично связаны: если даже обычные люди помогают пожертвованиями, почему компании, имеющие куда большие ресурсы, должны оставаться в стороне? И в таком случае корпоративная социальная ответственность может стать для компаний одним из конкурентных преимуществ.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда