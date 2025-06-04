Кузбасс потерял забойщика

Заместитель губернатора Кемеровской области по внутренней политике Ольга Турбаба 4 июня ушла в отставку по собственному желанию. Чиновница заняла пост еще при «тяжеловесе» Амане Тулееве, обеспечивала стабильно высокие результаты власти на выборах при Сергее Цивилеве (сейчас — министр энергетики РФ), а также курировала избрание новым главой региона бывшего мэра Кемерово Ильи Середюка. Карьеру госпожи Турбабы неожиданно подкосило уголовное дело, фигурантом которого стал ее супруг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Кемеровской области по внутренней политике Ольга Турбаба

Фото: Страница Ольги Турбабы в соцсети «Вконтакте» Заместитель губернатора Кемеровской области по внутренней политике Ольга Турбаба

Фото: Страница Ольги Турбабы в соцсети «Вконтакте»

Слухи об отставке политического вице-губернатора Кузбасса стали появляться в местных Telegram-каналах еще вечером 3 июня, однако официально эту информацию в областной администрации подтвердили только на следующий день.

По данным пресс-службы, Ольга Турбаба была «освобождена от должности по собственной инициативе».

Причины такого решения опытной чиновницы в администрации не раскрыли. Неделей ранее ее супруг, замдиректора по коммерческим вопросам ООО «Кемеровский ДСК» Александр Турбаба был задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и помещен в СИЗО.

Ольга Турбаба пришла в кемеровскую политику в 1994 году, прошла путь от советника мэра и начальника управления делами до заместителя главы города и руководителя аппарата, а затем, в апреле 2017 года,— первого вице-мэра. В марте 2018-го после пожара в «Зимней вишне» тогдашний губернатор-«тяжеловес» Аман Тулеев назначил ее руководителем аппарата своей администрации (чуть позже в зону ответственности чиновницы перешла внутренняя политика). Сам же господин Тулеев уже в апреле ушел в отставку.

Сменивший его Сергей Цивилев за шесть лет на посту губернатора успел серьезно обновить команду, однако Ольга Турбаба свою должность сохранила. Она курировала проведение всех видов выборов в регионе — от федеральных до муниципальных, а также отвечала за взаимодействие с политическими партиями. При госпоже Турбабе Кузбасс сохранял традиционную активность избирателей и стабильно высокие результаты партии власти.

В частности, на выборах губернатора в 2018 году Сергей Цивилев победил с 81,3% голосов при явке 66,5%.

На думских выборах в 2021-м «Единая Россия» набрала в регионе 73,5% (явка составила 70,8%).

На президентских выборах в 2024-м Владимир Путин — 95,7% при рекордной явке в 96,4%.

Наконец, Илья Середюк избрался в сентябре того же года с результатом 78,4% (явка составила 64,6%).

В политических кругах Кузбасса об Ольге Турбабе отзываются по-разному, в том числе как о руководителе, способном «приложить жестко» и «прямо высказывать правду в лицо». Один из источников “Ъ” назвал ее «хранительницей управленческих традиций» Владимира Михайлова, занимавшего должность мэра Кемерово с 1986-го по 2012 год. Под его началом госпожа Турбаба проработала 18 лет, а для его управленческого стиля «характерен системный подход в интересах города или региона», отметил собеседник “Ъ”. Другой заявил, что многие «получили от нее поддержку там, где не ожидали».

Отметим, что уголовное дело, по которому 29 мая был задержан ее супруг, со сферой деятельности Ольги Турбабы никак не связано. ДСК сотрудничал с кемеровским ООО «Биосфера» при исполнении муниципальных заказов на строительство социального жилья.

По версии следствия, менеджеры компании похитили бюджетные средства, заключив контракты «без намерения их фактического исполнения».

Из материалов арбитражных дел следует, что работы выполнялись, но дома в итоге остались недостроенными. По данным ТАСС, ущерб бюджету оценивается почти в 28 млн руб. По обвинению в злоупотреблении служебным положением при заключении контрактов арестованы глава Кемеровского округа Марина Коляденко, ее первый заместитель Татьяна Коновалова и три учредителя «Биосферы».

Игорь Лавренков, Кемерово