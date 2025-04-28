IBM обещает инвестировать в производство в США $150 млрд

Сегодня, 28 апреля, американская корпорация IBM объявила о планах в ближайшие пять лет инвестировать в производство в США $150 млрд. В частности, компания намерена вложить $30 млрд в разработку и производство в стране квантовых компьютеров и мейнфреймов (высокопроизводительных компьютеров, используемых прежде всего для хранения и обработки больших объемов данных в критически важных системах).

В заявлении IBM говорится, что компания уже располагает «крупнейшим в мире набором квантовых компьютерных систем» и в дальнейшем продолжит производить и собирать их в США. IBM является одним из лидеров в разработке квантовых компьютеров, в 2019 году она первой в мире представила такой компьютер Q System One, предназначенный для коммерческого использования.

IBM стала очередной крупной технологической компанией, сделавшей заявление о масштабных инвестициях в США в условиях, когда президент Дональд Трамп вводит высокие пошлины на ввоз в США товаров из других стран. Apple еще в феврале пообещала инвестировать в американскую экономику $500 млрд, а 14 апреля Nvidia заявила, что в ближайшие годы произведет в США ИИ-оборудования на $500 млрд. «Хотя мы считаем, что IBM действительно продолжит инвестировать в развивающуюся сферу квантовых технологий, эти грандиозные цифры, скорее всего, жест для администрации США»,— отмечает аналитик инвесткомпании D.A. Davidson Гил Лурия.

Яна Рождественская