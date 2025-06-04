Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-полковника

Президент Владимир Путин присвоил главе МЧС Александру Куренкову воинское звание генерал-полковника. В звании генерал-лейтенанта он ходил с 2 июня 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Куренков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О присвоении более высокого воинского звания Александру Куренкову говорится в указе президента, который опубликован на портале правовых актов. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», присваивать звания высших офицеров может только глава государства.

Александр Куренков служил в ФСБ и почти 20 лет — в Федеральной службе охраны. В 2021 году занял пост замдиректора Росгвардии. В мае 2022 года по предложению Владимира Путина господин Куренков возглавил МЧС. Должность министра освободилась после гибели экс-главы ведомства Евгения Зиничева в сентябре 2021-го.

Петр Бузлаев