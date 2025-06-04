Во время июньских праздников из Челябинска запустят дополнительные поезда

Из-за общероссийских выходных и праздников с 12 по 15 июня назначили дополнительные рейсы межрегиональных и пригородных поездов из Челябинска, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Отправиться 11 и 12 июня в Свердловскую область на поезде №7007/7027 Челябинск — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский можно будет в 13:42, а вернуться обратно — на поезде №7028/7008 в 11:41. В эти числа также изменится расписание некоторых электричек. «Ласточка» №7905 Челябинск — Магнитогорск-Пассажирский начнет рейс в 12:35. В обратном направлении поезд №7906 поедет в 11:25. Кроме того, 12 и 13 июня отменяется электричка №6004 Полетаево-1 — Челябинск, курсирующая по рабочим дням.

Виталина Ярховска