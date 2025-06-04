Сотни человек пришли проститься с машинистом, погибшим в теракте под Брянском

В городе Унеча Брянской области состоялась церемония прощания с Павлом Мишиным — машинистом поезда №86 Климов—Москва, вагоны которого сошли с рельсов при подрыве моста 31 мая. Помимо машиниста погибли его помощник и четыре пассажира. Еще 118 человек пострадали. В РЖД сообщали, что действия 34-летнего Павла Мишина спасли сотни жизней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РЖД Фото: РЖД

Как передает корреспондент ТАСС, проститься с машинистом пришли сотни людей, в том числе представители администрации Унечского района.

Подрыв моста произошел вечером 31 мая в Выгоничском районе. СКР квалифицирует произошедшее как теракт (ст. 205 УК). По последним данным, при теракте пострадали 118 человек, из них 53 находятся на стационарном лечении.

В РЖД сообщали, что после взрыва Павел Мишин применил экстренное торможение и приказал своему помощнику покинуть кабину и укрыться в машинном отделении. Принятые машинистом меры позволили снизить скорость поезда к моменту столкновения. Компания оказывает помощь семье машиниста. У него остались жена и две дочери.

Полина Мотызлевская