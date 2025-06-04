Западный обход Краснодара расширят до шести полос за 3 млрд рублей

В бюджет Краснодара поступит около 200 млн руб. компенсации за вырубку 2 тыс. деревьев в рамках реконструкции Западного обхода. Стоимость всего проекта составляет около 3 млрд руб., сообщил на встрече с журналистами заместитель директора «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта» Андрей Швабауэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нурий Бзасежев Фото: Нурий Бзасежев

Работы стартуют 6 июня 2025 года на участках от гипермаркета «Лента» до Немецкой деревни и далее — до ул. Средней. Общая протяженность текущего этапа составляет около 5,4 км. На период реконструкции движение будет ограничено частично.

Проект предусматривает расширение дороги до шести полос — по три в каждом направлении. После вырубки деревьев начнется посадка новых растений.

«Все деревья еще на этапе составления перечетной ведомости были осмотрены геодезической службой. <…> Соответственно, все деревья, попавшие в перечетную ведомость, они актуальны к рубке»,— пояснил замдиректора Центра мониторинга дорожного движения и транспорта Андрей Швабауэр.

Все компенсационные выплаты имеют целевое назначение — средства направят на озеленение. Как уточнили в мэрии, точный список деревьев определит дендроплан, который подготовят совместно с экспертами и экологическим сообществом. Высадку новых зеленых насаждений проведут в благоприятные сезоны — весной и осенью.

Реконструкция включает обновление инженерных сетей, устройство ливневой канализации, освещения и тротуаров. Отдельной задачей станет перенос подземных коммуникаций, из-за которых возможны задержки.

После завершения дорожных работ в рамках концессионного соглашения начнется строительство трамвайной линии от «Ленты» до Немецкой деревни. Путь проложат в центре новой проезжей части. Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.

Следующим этапом станет участок от улицы Средней до развязки по улице Дзержинского. Реконструкция Западного обхода входит в краевую программу развития улично-дорожной сети Краснодара на 2025–2035 годы, включающую 27 объектов, в том числе ремонт Тургеневского моста.

Нурий Бзасежев