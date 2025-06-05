Не заглушишь, не уймешь

5 июня в Москве стартует Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival, который продлится до 15 июня. В этом году он проводится уже в шестнадцатый раз и, как в предыдущие три года, пройдет в гибридном формате: часть фильмов можно будет посмотреть онлайн на платформе «Кинопоиск». О программе фестиваля рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди фильмов о музыке и музыкантах на нынешнем фестивале — «The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк»

Фото: arte France Cinema Среди фильмов о музыке и музыкантах на нынешнем фестивале — «The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк»

Фото: arte France Cinema

В этом году слоганом Beat Film Festival стали слова «Не унять» — таким образом, как говорят организаторы, они обращаются к тем, кто постоянно движется вперед и вдохновляет других. По традиции фестиваля, главные его герои — это художники, музыканты и кинематографисты. Однако в этом году ими также стали, например, астрофизики и авторы реалити-шоу о настоящих преступлениях.

Международная программа фестиваля включает российские премьеры 20 самых заметных документальных фильмов европейских и американских киносмотров. Национальный конкурс «Док индустрия» состоит из работ российских авторов, разбитых на несколько секций: режиссерское кино, фильмы для онлайн-кинотеатров, брендированный контент, видеоарт и гибридные формы. В программу «Best of Beat» вошли фавориты зрителей на прошлых фестивалях.

Нынешний фестиваль откроется фильмом «Ансельм. Шум времени», герой которого — один из крупнейших современных художников Ансельм Кифер, создающий монументальные полотна и гигантские инсталляции из дерева, краски, металла, травы и огня, а режиссер — его ровесник и соотечественник Вим Вендерс. Оба они родились в 1945-м, в год краха нацистской Германии, и темы разрушительного хода истории, национальной памяти, сложных отношений как общества, так и отдельных людей со своим прошлым важны для обоих. Вендерс провел с Кифером, с середины 1990-х живущем на юге Франции, почти три года. Результатом стала масштабная, несмотря на скромный полуторачасовой хронометраж, картина, рассказывающая о Кифере и его философии.

Три фильма международной программы посвящены современным архитектуре и дизайну. Это «Время брутализма» Игоря Иванова о домах этого стиля в столице Северной Македонии Скопье (они появились здесь после землетрясения 1963 года, когда восстанавливать город взялась международная команда архитекторов). «Модернизм, Inc.» Джейсона Кона об Элиоте Нойесе — о наследнике школы Баухаус и одном из основоположников современного корпоративного дизайна. И «Два стула» Наташи Климчук — размышление об эстетике и функциональности на примере такого простого и привычного предмета, как стул.

Еще две картины обращаются к миру моды. «Империя грез Джанни Версаче» Миммо Калопрести рассказывает о детстве и юности знаменитого модельера. А «Том Браун: скроить мечты» Райнера Хольцемера — еще об одном дизайнере, нынешнем любимце знаменитостей и частом герое красных дорожек, от Met Gala до церемонии вручения «Оскара».

Как всегда на Beat Film Festival, большой раздел программы посвящен музыке. Сюда вошли картины «The Beatles: О чем говорил Нью-Йорк» Андрея Ужика об американских гастролях легендарной группы и «Метод Pavement» Алекса Росса Перри о героях американского альтернативного рока 1990-х. А также биография дивы нью-йоркского музыкального авангарда Мередит Монк — «Монк в деталях» Билли Шебара и Дэвида Робертса и «Electronic Body Music: тело, бит, машина» Пьетро Антона о зарождении музыкального жанра ЕВМ.

Одним из главных героев смотра в этом году стал Дэвид Линч, ушедший из жизни в январе. Помимо фильма-разбора его картин «Линч / Оз» в разделе «Best of Beat» в основную программу вошла лента «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» Оливии Неергард-Холм, Рика Барнса и Джона Нгуена — интимный портрет, основанный на монологе самого режиссера о его детстве, учебе в арт-школе, первых шагах как художника. Не обошлось в программе и без участвовавшего в Каннском кинофестивале этого года «Добро пожаловать в Линчлэнд» Стефана Геза и картины «Линч: Начало» — сборника короткометражных работ самого Линча, от ранних студенческих опытов, до экспериментов того времени, когда он уже был признанным мастером.

Кроме того, в этом году на Beat Film Festival можно будет увидеть фильмы о Франсуа Трюффо, Лайзе Миннелли и Марли Мэтлин — первой глухой актрисе, получившей «Оскар», и о феномене культового хоррора «Техасская резня бензопилой», которому в этом году исполняется 50 лет.

Юлия Шагельман