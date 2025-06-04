В Петербурге задержали 200 мигрантов в рамках масштабного рейда

Полиция Санкт-Петербурга 3 июня задержала в Едином миграционном центре, а также других «местах притяжения иностранных граждан» около 200 человек. Всего правоохранители проверили около 5 тыс. мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Большинство доставленных отделались штрафами и уведомлениями о необходимости устранения нарушений»,— сказано в сообщении ГУ МВД. При этом около 30 человек, допустивших грубые нарушения законодательства, получили уведомления «о необходимости покинуть территорию» РФ.

В проверке также участвовали сотрудники Госавтоинспекции, они осмотрели около 160 автомобилей. В ведомстве уточнили, что такие «профилактические рейды» продолжат в ближайшие дни.

Екатерина Отрашкевич