Министром внутренних дел по Башкирии стал Александр Воронежский

Министерство внутренних дел по Башкирии возглавил генерал-майор полиции Александр Воронежский, сообщает «Башинформ» со ссылкой на указ президента России.

По данным из открытых источников, Александр Воронежский родился в 1975 году в Алма-Атинской области. Большая часть его карьеры связана с уголовным розыском. В 2019 году стал начальником полиции — заместителем руководителя управления МВД по Курганской области, в феврале 2022-го — заместителем начальника Главного управления МВД по Свердловской области.

С марта 2023-го по март 2025 года МВД по Башкирии возглавлял генерал-лейтенант Александр Прядко, ушедший в отставку по собственному желанию. Временным исполняющим его обязанности был генерал-майор Артур Сайфуллин.

Идэль Гумеров