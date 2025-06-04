Yota: школьники сдвинули активную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ с зимы на весну

Компания Yota проанализировала крупнейшие сайты и приложения, с помощью которых школьники готовятся к ЕГЭ и ОГЭ. Согласно результатам исследования (есть у «Ъ»), в 2025 году активность на таких сайтах началась в марте, хотя в прошлом году аналитики зафиксировали рост посещений еще в феврале.

Анализ активности на сайтах подготовки к экзаменам проводился с 2023 по 2025 год. Yota отмечает, что летом школьники практически не посещают учебные сервисы. Пик активной подготовки приходится на сентябрь, но затем показатель идет на спад в осенние и зимние месяцы.

Аналитики также отметили рост аудитории сервисов по подготовке к школьным экзаменам — с начала 2025 года на них заходило на 39% пользователей больше, чем в прошлом году. И за это же время они потратили на 63% больше трафика. Среди пользователей сервисов больше девушек — они составляют 58% аудитории. При этом число юношей на таких площадках с 2024 года выросло на 43%, у девушек показатель увеличился на 35%.

Основной период ЕГЭ в 2025 году проходит с 23 мая по 4 июля. Пересдачи назначены на 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года. Основной этап ОГЭ проходит с 21 мая по 16 июня. В нем участвует в этом году более 1,6 млн человек.

О том, как проходят выпускные экзамены,— в материале «Ъ» «Есть ли жизнь после ОГЭ».

Полина Мотызлевская