Строительство «Территории спорта» возле УДС «Молот» оценили в 2,7 млрд рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право проектирования и строительства спортивного комплекса «Территория спорта», который будет расположен рядом с дворцом спорта «Молот» в Мотовилихинском районе Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Территория бывшего стадиона "Молот".

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Территория бывшего стадиона "Молот".

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, спорткомплекс должен включать хоккейную арену размерами 58х26 м, бассейн для спортивного плавания размерами 25х21 м, глубиной не менее 2 м, зал для тренировок по бадминтону, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, тяжелой атлетике, комнату для игры в шахматы, кафе, медицинский и административные блоки. Подрядчик также должен предусмотреть в проекте строительство открытых плоскостных спортивных сооружений с беговыми дорожками, футбольным полем, зонами для прыжков в длину, метания копья и диска, отрытые теннисные корты и центр уличного баскетбола.

К проектированию необходимо приступить 28 июля 2025 года, начать строительные работы — с 28 июля 2026 года, сдать объект — к 27 октября 2028 года.

Максимальная цена контракта указана в размере 2,7 млрд руб. Победителя конкурса определят 27 июня.

Напомним, в марте 2021 года региональный градсовет обсуждал концепцию застройки бывшего стадиона УДС «Молот» в Мотовилихинском районе Перми. Участком возле УДС площадью 5,4 га уже несколько лет владел девелопер ПМД. Застройщик планировал возвести на этой территории жилой комплекс, включающий среднеэтажную и высокоэтажную застройку, двухэтажный бассейн и многоуровневую парковку на 400 машино-мест. Позже у краевых властей появились планы по возведению легкоатлетического кластера на месте бывшего УДС «Молот». Объект должен стать центром подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей.