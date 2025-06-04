Зампреда орловского облсовета заподозрили в уклонении от уплаты 443 млн налогов

Управление Следственного комитета России по Орловской области возбудило в отношении гендиректора местной компании, занимающейся производством кабельной продукции, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кутенев стал фигурантом уже как минимум второго уголовного дела о неуплате налогов

Фото: Орловский областной совет депутатов Сергей Кутенев стал фигурантом уже как минимум второго уголовного дела о неуплате налогов

Фото: Орловский областной совет депутатов

По данным источника «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о 42-летнем Сергее Кутеневе, руководящем ООО «Кабельный завод "Эксперт-Кабель"». Он владеет 10% компании, а также является зампредом орловского облсовета.

По версии следствия, в 2020–2021 годах глава предприятия создал схему искусственного документооборота путем переноса налоговых рисков на две подконтрольных ему организации. Фигурант незаконно минимизировал налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль. Ущерб от его действий составил 443,4 млн руб.

Следователи принимают меры к наложению ареста на имущество кабельного завода. Уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности региональных УФСБ и УМВД, а также — материалов орловского УФНС.

В октябре 2023 года СКР уже заводил на господина Кутенева аналогичное уголовное дело с ущербом в 297 млн руб. В августе 2024 года оно было закрыто в связи с уплатой депутатом налогов, пени и штрафов на общую сумму 460 млн руб.

Алина Морозова