Марат Латыпов оставил должность начальника Главного управления МЧС по Башкирии
Начальник Главного управления МЧС по Башкирии генерал-майор внутренней службы Латыпов Марат Раисович покинул свой пост. Как сообщила пресс-служба ведомства, он ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.
Марат Латыпов
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ
Марат Латыпов возглавлял управление с марта 2016 года.
«Личный состав отмечает высокий профессионализм, грамотное и четкое руководство, искреннюю человечность, наставничество как отличительные черты Марата Латыпова»,— говорится в пресс-релизе.
Исполняет обязанности начальника Главного управления будет первый заместитель руководителя Эдуард Идрисов.