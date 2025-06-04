Марат Латыпов оставил должность начальника Главного управления МЧС по Башкирии

Начальник Главного управления МЧС по Башкирии генерал-майор внутренней службы Латыпов Марат Раисович покинул свой пост. Как сообщила пресс-служба ведомства, он ушел в отставку в связи с выходом на пенсию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Латыпов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ Марат Латыпов

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РБ

Марат Латыпов возглавлял управление с марта 2016 года.

«Личный состав отмечает высокий профессионализм, грамотное и четкое руководство, искреннюю человечность, наставничество как отличительные черты Марата Латыпова»,— говорится в пресс-релизе.

Исполняет обязанности начальника Главного управления будет первый заместитель руководителя Эдуард Идрисов.

Наталья Балыкова