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Коммерсантъ FM
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Минпромторг предложил запретить госзакупки иностранных телевизоров

Минпромторг предложил полностью запретить закупки иностранных телевизоров для госучреждений. Сейчас госкомпании приобретают лишь 18 тыс. российских ТВ из 2,4 млн произведенных в год, сообщает ведомство.

Проект постановления, опубликованный 2 июня, предполагает отмену правила «второй лишний» и полный запрет на закупку зарубежных моделей. В 2024 году госструктуры купили 45,7 тыс. телевизоров, 60% из которых — иностранные.

В реестр Минпромторга входят лишь два производителя — «Квант» и «Дюкс», но последний пока не соответствует требованиям. В апреле «Квант» остановил производство из-за низкого спроса.

Эксперты сомневаются в эффективности запрета. Вся российская электроника собирается из китайских компонентов, а локализация не превышает 40%. Кроме того, в России не производят телевизоры с диагональю больше 65 дюймов, что может создать дефицит для госзаказчиков.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Иностранцы сыграли в ящик».

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