«Свертех» того

«Сбертех» зарегистрировал новую компанию для разработки программного обеспечения (ПО) «Сверхтех». Структура займется созданием высокотехнологичного ПО и развитием инструментов для цифровых продуктов. Участники рынка отмечают, что создание компании происходит на фоне растущего спроса на отечественные IT-решения и поможет укрепить позиции «Сбертеха» на рынке продуктов для банков, но в то же время усилит конкуренцию с компаниями, развивающимися самостоятельно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в «Спарк-Интерфакс», что «Сбертех» — технологическое подразделение «Сбера» — зарегистрировал новую компанию-разработчика ПО, ООО «Сверхтех», 30 мая 2025 года на территории Краснодарского края в Сириусе (Сочи). В «Сбертехе» “Ъ” рассказали, что компания зарегистрирована для создания высокотехнологичного ПО и развития инструментов для разработки цифровых продуктов. Доля «Сбертеха» в уставном капитале новой компании составляет 98%, 2% принадлежат компании ООО «Т-360».

АО «Сбертех» — IT-подразделение «Сбера», выведенное в 2011 году в самостоятельную компанию, занимается разработкой софта. Выручка за 2024 год составила 20,5 млрд руб., чистый убыток 425,7 млн руб. Кроме ООО «Сверхтех» у компании нет дочерних структур.

Компания ООО «Т-360» была зарегистрирована в марте 2022 года и занимается разработкой ПО. Она принадлежит ООО «Цифровые активы» — компании из области управления финансово-промышленными комплексами, выручка которой в 2022 году составила 231,5 млрд руб., чистый убыток 98,5 млрд руб.

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын считает, что, исходя из регистрации компании на федеральной территории Сириус, она будет создавать инструменты для цифровой трансформации государственного управления и системы образования. «"Сбертех" — одна из самых крупных IT-компаний в стране, инвестиции в проект могут составить от 300 млн руб. и выше, а работать над ним будет команда из 20–30 человек, в число которых войдут в том числе сотрудники и студенты Сириуса»,— отмечает он.

Собственные IT-разработчики есть и у таких крупных банков, как ВТБ, Газпромбанк и Альфа-банк. Вице-президент Ассоциации банков России Яна Епифанова считает, что крупные банки, которые имеют много ресурсов и региональных подразделений, заинтересованы в разработке ПО для своих бизнес-моделей. В то же время у малых и средних банков IT-бюджетов для развития бизнеса не хватает, поэтому им приходится выбирать альтернативные готовые продукты, которые в дальнейшем можно кастомизировать под себя, добавляет она. ВТБ, ГПБ, Альфа-банк не ответили на запрос “Ъ”.

В банковском секторе сохраняются пробелы в замещении зарубежных IT-решений, особенно в сегменте Big Data — российские аналоги только начинают внедряться, напоминают участники IT-рынка. Отечественные системы пока не могут полностью заменить и решения для инвестиционных и брокерских операций, говорит бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» «Рексофта» Елена Голяева. Острой проблемой также остается отставание в инфраструктуре искусственного интеллекта. Например, «Сбер» планирует направить 450 млрд руб. на цифровые технологии в 2024–2026 годах, включая развитие ИИ-решений, отмечает она.

Появление таких игроков, как «Сверхтех», может усилить конкуренцию среди отечественных разработчиков и простимулировать рынок к более агрессивному развитию. Что создает предпосылки для появления полноценного отечественного софта, соответствующего требованиям КИИ, считает инженер-аналитик «Газинформсервиса» Екатерина Едемская.

С ней соглашается гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев: «После ухода крупных западных вендоров и курса на импортозамещение значительно выросла роль российских разработчиков. Новые решения востребованы в сегментах корпоративных систем и платформ разработки. Создание "Сверхтеха" вписывается в стратегию "Сбера" по развитию собственной IT-экосистемы». Господин Зайцев считает, что новая компания будет разрабатывать инновационные программные продукты и AI-решения для нужд самого «Сбера», а также для внешних заказчиков.

Варвара Полонская, Юлия Пославская