В Португалии возобновились поиски пропавшей в 2007 году Мадлен Макканн

По запросу федеральной полиции Германии в Португалии возобновлены поиски британской девочки Мадлен Макканн, которая была похищена в трехлетнем возрасте во время семейного отдыха в местечке Прая-да-Луш. Португальские и немецкие полицейские, участвующие в операции, и группы спасателей обследуют колодцы, водоемы и заросли вокруг заброшенных домов в окрестностях Прая-да-Луш, а также используют оборудование, позволяющее обнаруживать останки и предметы под землей. Об этом пишет The Guardian.

Главный подозреваемый в похищении ребенка, гражданин Германии Кристиан Брюкнер, сейчас находится в тюрьме по обвинению в изнасиловании 72-летней женщины в Прая-да-Луш в 2005 году. В сентябре срок Брюкнера заканчивается, и он может выйти на свободу, если ему не будут предъявлены новые обвинения. Проходящая сейчас поисковая операция может дать необходимые для этого улики.

Как пишет The Guardian, участники операции осушили один из колодцев, расчистили несколько заросших участков. В районе операции введен запрет на использование дронов, журналистов в этот район также не пропускают. Как ожидается, поиски будут продолжаться до конца этой недели.

Предыдущая поисковая операция проводилась в Португалии в 2023 году на территории рядом с водохранилищем Араде вблизи от Прая-да-Луш. Поводом для ее проведения стало обнаружение фотографий и видео Кристиана Брюкнера, сделанных в этом районе. Сам Брюкнер причастность к похищению Мадлен Макканн все это время отрицал, официальные обвинения в этом ему не предъявлены.

Алена Миклашевская