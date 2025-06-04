Сенаторы будут призывать европейские партии к диалогу

Российские сенаторы намерены вовлечь в межпарламентский диалог представителей европейских государств. Такие контакты могут состояться в продолжении линейки мероприятий, частью которых стали международные общественно-политические слушания по евразийской безопасности в Перми (см. “Ъ” от 30 мая). Об этом 3 июня рассказал глава комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Совет Федерации Фото: Совет Федерации

В рамках слушаний «никто не ставил задачу прописать устав или хартию», указал сенатор, «речь шла о том, как вести дальнейшую работу». «Мы понимаем, как идти в фарватере парламентской и партийной дипломатии»,— отметил господин Климов. Напомним, в мероприятии участвовали депутаты, дипломаты, эксперты и представители деловых кругов Азербайджана, Австрии, Вьетнама, Германии, Испании, Индии, КНР и других государств.

Следующее тематическое мероприятие, вероятнее всего, пройдет в Баку при поддержке Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP), отметил Андрей Климов. «Затем попытаемся вовлечь в это при помощи ICAPP наших общих коллег из стран ЕС»,— заявил он, добавив, что такая встреча «может пройти в Будапеште».

«Контур равноединой евразийской безопасности» так или иначе должны выстраивать все страны материка, подчеркнул господин Климов, хотя такой формат работы и не исключает контактов с державами других континентов: «Можно вполне налаживать наш общеевразийский дом и иметь контакты, например, с США».

Григорий Лейба