Сергей Лавров рассказал единороссам и зарубежным гостям о безопасности в Евразии

29 мая в Перми прошли Евразийские международные общественно-политические слушания, посвященные выдвинутой президентом Владимиром Путиным инициативе по формированию «контура равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного равноправного сотрудничества и развития» на пространстве Евразии. Мероприятие, организованное парламентской дискуссионной площадкой «Евразийский диалог» при поддержке партии «Единая Россия» (ЕР), посетили депутаты, дипломаты, эксперты и представители деловых кругов из Китая, Турции, Азербайджана, Пакистана, Кореи, Вьетнама, Испании, Индии, Германии, Австрии, Франции и других государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров (в центре)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости Сергей Лавров (в центре)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

С главным докладом на слушаниях выступил министр иностранных дел, глава комиссии ЕР по международному сотрудничеству Сергей Лавров, который назвал процесс формирования такого контура «объективным, исторически обусловленным процессом». По его словам, западные партнеры сами «поставили крест» на модели евроатлантической безопасности, которая выстраивалась с конца 1960-х, и «буквально растоптали» обязательства, взятые на себя в рамках как ОБСЕ, так и Совета Россия—НАТО. Министр припомнил им «нахрапистую экспансию» НАТО на восток, «кровавый госпереворот» в Киеве и саботирование Минских соглашений, которые были использованы «исключительно как передышка с целью накачать Украину вооружениями для войны против России».

«Ту же цель европейцы преследуют и сейчас, когда те же Париж и Берлин под предводительством Макрона и Мерца истерически вместе с Зеленским требуют от нас согласиться на немедленное прекращение огня без каких-либо предварительных условий. Как говорится, спасибо за приглашение, но мы это уже пробовали и видим вас насквозь»,— заявил господин Лавров.

Министр посетовал на развертывание инфраструктуры НАТО на Дальнем Востоке и в Тихоокеанском регионе, заявив об искренней заинтересованности в возобновлении работы «тройки» Россия—Индия—Китай, а также обвинил Запад в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, за год израильской операции в секторе Газа было убито 45 тыс. мирных палестинцев, что в полтора раза больше, чем с обеих сторон за десять лет конфликта на Украине. «То, что происходит в секторе Газа, не поддается понимаю»,— добавил господин Лавров. Россия не заинтересована в «вечной конфронтации с кем бы то ни было», но в основе урегулирования любого конфликта должно лежать устранение его первопричин, подчеркнул министр.

Андрей Прах