«Шемяку» вернули интерес

Арбитражные суды двух инстанций признали ничтожной сделку по продаже 66,67% ООО «ЖКХ „Шемяк“». Доля в уставном капитале, принадлежащая администрации Уфимского района, после цепочки взаимосвязанных сделок перешла к бывшему заместителю министра ЖКХ республики Ильдару Хамзину. Прокуратура усмотрела в этом нарушение интересов предприятия и муниципалитета и требовала вернуть актив району. Арбитражный суд Башкирии, а вслед за ним Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с позицией надзорного ведомства согласились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тепловые сети в Уфимском районе вернулись в муниципальную собственность

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Тепловые сети в Уфимском районе вернулись в муниципальную собственность

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Прокуратуре Башкирии удалось убедить суды двух инстанций в незаконности цепочки сделок, которые привели к выводу 66,67% доли в уставном капитале ООО «ЖКХ "Шемяк"». По версии надзорного ведомства, схему реализовал руководивший в те годы МУП «Управление по благоустройству» Уфимского района, а после заместитель министра ЖКХ республики Ильдар Хамзин.

Первая сделка состоялась в апреле 2018 года — доля в «Шемяке» была продана некоему Руслану Мурсалимову по номинальной цене 10 тыс. руб. Как следует из решения суда, за несколько недель до этого господин Хамзин предложил главе районной администрации выйти из состава учредителей ООО, чтобы якобы избежать привлечения к субсидиарной ответственности в ходе банкротства «Шемяка».

Ильдар Хамзин с июля 2014 по апрель 2019 годов возглавлял «Управление по благоустройству», затем — «Хозяйственное управление», в которое было реорганизовано муниципальное предприятие. В марте 2019 года он стал заместителем главы администрации Уфимского района, курирующим в том числе ЖКХ, а в 2020–2022 годах работал заместителем министра ЖКХ республики.

ООО «ЖКХ „Шемяк“» — один из крупнейших поставщиков жилищно-коммунальных услуг в Уфимском районе. На балансе предприятия 31 котельная, три водонасосные и канализационная станции, три очистных сооружения, 141 км водонапорных сетей и так далее.

В сентябре 2019 года господин Мурсалимов продал долю некоему Альберту Валееву, а тот в марте 2022 года подарил ее Ильдару Хамзину. 33,33% доли в уставном капитале «Шемяка» принадлежат Олегу Костейникову.

Прокуратура посчитала, что цепочка сделок была совершена из корыстной заинтересованности господина Хамзина. По материалам проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, в феврале по нему была назначена экспертиза.

В судах все три приобретателя заявляли, что были добросовестны, а также указывали на пропущенные сроки исковой давности (прокуратура заявила иск в апреле 2024 года). Господин Хамзин настаивал, что районная администрация должна была узнать о переходе прав на часть уставного капитала не позднее мая 2019 года, когда произошла реорганизация «Управления по благоустройству».

Суды приняли во внимание, что ни передаваемая в администрацию бухгалтерская отчетность, ни передаточный акт не содержали сведений об участии предприятия в уставных капиталах других организаций. Также был сделан вывод о том, что курировавший предприятия ЖКХ господин Хамзин «не только не обеспечил выявление незаконной сделки, но принял меры по сокрытию отчужденного имущества». Суды учли довод прокуратуры о том, что иск направлен в защиту не только администрации района, но и публичных интересов, на которые не распространяется срок давности.

Также был опровергнут довод о том, что муниципалитет избавился от неликвидного имущества, поскольку независимая оценка доли не проводилась. Кроме того, господин Хамзин приобрел актив, на убыточности которого он настаивал будучи чиновником.

Суды указали, что вопрос о выводе актива должна была рассматривать созданная в муниципалитете специальная комиссия. Бывший глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров затруднился ответить в суде, обращалось ли предприятие в администрацию с заявлением о купле-продаже доли в уставном капитале «Шемяка» в установленном порядке.

Получить комментарий Ильдара Хамзина вчера не удалось.

«В теории небольшие перспективы в кассации есть, но, по моему мнению, учитывая установленные фактические обстоятельства в двух нижестоящих инстанциях и возбужденное уголовное дело, отмена маловероятна,— отмечает генеральный директор Национальной юридической компании "Митра" Юрий Мирзоев. — Единственный шанс — убедить окружной суд, что нижестоящие инстанции неправильно определи начало исчисления срока исковой давности».

Наталья Балыкова