Застройщики стали меньше выводить жилья

В мае 2025 года российские застройщики вывели на рынок 2,7 млн кв. м нового жилья, что на 28% меньше год к году, подсчитали в госкомпании «Дом.РФ». Там добавили, что это минимальное значение за пять лет. «Девелоперы пытаются продавать квартиры за счет предоставления покупателям рассрочек, но уровень продаж недостаточен, чтобы стимулировать самих застройщиков наращивать предложение»,— поясняет руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг. По его словам, по итогам 2025 года при реализации пессимистичного сценария объем нового предложения новостроек может составить около 30 млн кв. м, что заметно ниже показателей прошлых периодов.

Всего за январь—апрель текущего года застройщики вывели на рынок по всей России 15 млн кв. м жилья, что на 20% меньше год к году, приводит данные «Дом.РФ». Среди регионов, крупнейших по портфелю строящегося жилья, наибольшее снижение показали Ростовская область (на 59% год к году, до 300 тыс. кв. м), Москва (на 42%, до 1,4 млн кв. м), Краснодарский край (на 38%, до 600 тыс. кв. м).

София Мешкова