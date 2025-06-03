Потому что нельзя быть на свете богатым таким

Кульминацией многодневных протестов в Монголии стала отставка премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ 3 июня. Поводом послужил чересчур роскошный образ жизни его сына, вызывающе не соответствующий официальным доходам семьи премьера. В течение 30 дней правящая Монгольская народная партия должна сформировать новое правительство, однако оно вряд ли обеспечит стране стабильность: системная коррупция и высокая инфляция продолжают подрывать доверие народа к власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Фото: B. Rentsendorj / Reuters Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Начало многотысячным демонстрациям в центре Улан-Батора, которые во вторник вынудили главу правительства распроститься с креслом премьера, было положено видео эффектной помолвки его сына, распространившимся по соцсетям. 23-летний молодой человек преподнес невесте бриллиантовое кольцо, ключи от Merсedes, брендовую сумку и организовал полет на вертолете. Само торжество прошло на частной территории одного из курортов, полностью арендованного под это торжественное событие. Затраченная на это романтичное роскошество сумма вызвала возмущение в обществе: доходы главы правительства не позволяют финансировать подобные мероприятия. При этом сам Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ неоднократно подчеркивал, что он родом из бедной семьи и вырос в сельской местности.

Несмотря на отрицание обвинений в коррупции, премьер 2 июня запросил у парламента вотум доверия и не получил его. В тайном голосовании приняли участие 88 из 126 депутатов Великого государственного хурала.

Из них 44 поддержали главу правительства, 38 выступили против. Для сохранения поста ему требовалось минимум 64 голоса.

При этом голосование продемонстрировало отсутствие поддержки премьера даже в рядах его собственной партии. Монгольская народная партия (МНП), находящаяся у власти с 2016 года, в прошлом году обеспечила Лувсаннамсрайну Оюун-Эрдэнэ второй срок. На последних выборах партия, получившая 68 мандатов, вместе с Демократической партией (42 места) и партией HUN (8 мест) контролировала парламентское большинство. Однако незадолго до голосования демократы вышли из коалиции и публично поддержали отставку главы кабмина.

В соответствии с законодательством, на формирование нового правительства отводится 30 дней. Потенциальный преемник пока не определен. Руководство МНП ведет переговоры с другими силами, чтобы сохранить контроль над исполнительной властью. Тем не менее политическая стабильность в стране остается под вопросом.

Социально-экономическая ситуация в Монголии — стране с населением 3,5 млн человек — остается сложной: с начала 1990-х годов коррупция стала неотъемлемой частью политической системы. Причем при нынешнем лидере позиции страны в международных рейтингах прозрачности лишь ухудшились. В 2023 году разразился один из крупнейших за последние десятилетия коррупционных скандалов — так называемое угольное дело. Речь шла о многомиллиардных хищениях на поставках угля в КНР (до 90% угольного экспорта Монголии направляется в Китай). По данным антикоррупционного комитета, ущерб составил около $13 млрд — почти четверть ВВП страны. В рамках расследования было возбуждено 22 уголовных дела, задержано 15 человек, включая руководство государственной компании «Эрдэнэс Тавантолгой». Среди фигурантов оказался и бывший президент Халтмаагийн Баттулга и семь депутатов парламента.

Еще один вызов — высокая инфляция. В начале 2025 года она приблизилась к отметке 10%, а рост цен на импортные товары превысил 30%. Тарифы ЖКХ увеличились более чем на 20%.

Более четверти населения живет за чертой бедности, многие — в юрточных районах на окраинах Улан-Батора, где нет канализации и доступа к базовой инфраструктуре.

Медицинская помощь и образование в таких районах зачастую недоступны. Ухудшается и экологическая обстановка: Монголия стремительно теряет пригодные для скотоводства земли, что усугубляет ситуацию в сельских регионах.

Кто бы ни пришел к власти в стране, ему придется работать в условиях растущего социального напряжения. Ключевыми задачами нового премьера станут борьба с коррупцией, стабилизация экономики и восстановление доверия к институтам власти. Свой след, безусловно, оставил и новый коррупционный скандал — недоверие к системе и высокий уровень ожиданий будут напрямую влиять на легитимность любых шагов нового правительства.

Вероника Вишнякова