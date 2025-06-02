Тугрики раздора

Монголию охватило протестное движение «Уйти в отставку просто». Участники масштабных акций протеста уже две недели пытаются убедить уйти в отставку премьер-министра страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна. Разгневал общественность его сын, который сделал слишком роскошное предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Акции протеста в монгольской столице Улан-Баторе начались еще 15 мая, и вот уже две недели тысячи молодых людей собираются на площади перед зданием правительства. Все они требуют отставки премьер-министра страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна. Поводом для волнений стали публикации в социальных сетях подруги сына премьер-министра. Она выложила в соцсетях видео, на которых сын премьера делает ей предложение руки и сердца — с дорогим обручальным кольцом, люксовыми сумочками, подаренным автомобилем марки Mercedes-Benz, а также фейерверками и полетом на вертолете. Местные СМИ пишут, что ради торжественного момента Тэмуулэн Оюун-Эрдэнэ снял все дома и коттеджи в роскошном монгольском курорте Seven Nuga Resort.

Цены на аренду там достигают 1,5 млн тугриков в день (35 тыс. руб.), тогда как средний размер заработной платы в стране — 2,5 млн тугриков (53 тыс. руб.).

«Без видимых источников доходов их показное богатство, дорогие сумки, частные поездки и роскошная жизнь стали откровенной пощечиной для среднестатистического гражданина Монголии,— рассказала CNN 28-летняя участница протестной группы Амина.— Стоимость жизни в Монголии резко возросла, многие люди отдают почти половину своего ежемесячного дохода на налоги, при этом едва зарабатывая на еду, аренду или коммунальные услуги. Большинство людей больше не живут от зарплаты до зарплаты — они живут взаймы, в долгах».

Протестующие требуют от премьер-министра и его сына обнародовать декларации о доходах, чтобы рядовой житель страны смог понять, откуда у Тэмуулэна Оюун-Эрдэнэ деньги на такие дорогие подарки для возлюбленной.

Во что выльются протесты для самого Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайна, возможно, станет понятно уже по итогам сегодняшнего дня. 2 июня в парламенте проходит голосование по вотуму доверия премьер-министру страны.

Кирилл Сарханянц