Перед ОПС поставили квартирный вопрос

От 12 до 23 лет лишения свободы получили участники организованного преступного сообщества (ОПС), которых суд признал виновными в захвате около двух десятков московских квартир на сумму около 200 млн руб. Среди осужденных оказались и трое бывших полицейских, помогавших проворачивать аферы. Одна подсудимая отделалась условным сроком, а еще одного фигуранта суд оправдал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд назначил суровые сроки организатору ОПС и помогавшим ему экс-полицейским

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Суд назначил суровые сроки организатору ОПС и помогавшим ему экс-полицейским

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Перед Мосгорсудом по делу ОПС предстали московский предприниматель Рафаэль Хамидуллин, которого следствие считало организатором преступлений, а также его предполагаемые сообщники, в том числе бывшие начальник ОМВД Пресненского района полковник полиции Андрей Толкач, замглавы уголовного розыска этого же отдела майор Руслан Дейниченко и их коллега майор Андрей Величко, экс-инспектор ГИБДД и участковый Алексей Барков и помогавшие им Светлана Николаева и Геннадий Дубровский. Помимо участия в ОПС (ст. 210 УК РФ) фигурантам инкриминировали соучастие в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), отмывании преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и похищении человека (ст. 126 УК РФ). Отметим, что для Рафаэля Хамидуллина и его сообщников Алексея Баркова, Геннадия Дубровского и Светланы Николаевой это был уже второй процесс по делу о квартирных аферах — первый раз, осенью 2022 года, Хорошевский суд Москвы приговорил их к пяти годам каждого.

Рафаэль Хамидуллин, находясь в заключении, написал явку с повинной, в которой сообщил не только о неизвестных ранее правоохранителям эпизодах с захватами квартир, но и об участии в его аферах бывших правоохранителей Андрея Толкача, Андрея Величко и Руслана Дейниченко.

Преступная схема, по которой действовало ОПС, была незамысловатой. Начиная с 2011 года организатор преступлений за небольшую плату получал от дворников, работавших в Пресненском районе, информацию о квартирах, в которых проживали одинокие или асоциальные граждане. После этого Рафаэль Хамидуллин выходил уже на самих владельцев жилья и предлагал им переехать в квартиру подешевле или за город с хорошей доплатой. В итоге собственники недвижимости обещанного не получали, а тем временем организатор ОПС при помощи правоохранителей и знакомых паспортисток оформлял квартиры на себя или подставных лиц (некоторые из них числятся в розыске). Квартиры затем сдавались в аренду, а в некоторых на первом этаже даже обустраивали сауны.

Всего Рафаэль Хамидуллин с 2011 по 2019 год завладел в общей сложности почти 50 московскими квартирами в центре столицы (они фигурировали в двух уголовных делах), при этом половину их бывших владельцев впоследствии найти не удалось.

Отметим, что экс-полицейские категорически отвергали свою причастность к деятельности преступного сообщества. Они утверждали, что ничего не знали о незаконных операциях с недвижимостью Хамидуллина и если тот и прибегал к их помощи, то «втемную».

Суд, впрочем, посчитал версию следствия доказанной, однако степень вины каждого из подсудимых определил по-разному. Алексей Барков, в прошлом участковый уполномоченный и инспектор ДПС, по этому делу был оправдан.

С учетом времени, проведенного в следственном изоляторе, он отсидел уже и свой прежний пятилетний срок. Поэтому экс-гаишник был отпущен на свободу в зале суда.

Светлана Николаева была признана виновной в участии в ОПС и мошенничестве и получила восемь лет условно.

С учетом еще не отбытых сроков, назначенных Хорошевским судом, Рафаэлю Хамидуллину и Геннадию Дубровскому было назначено соответственно 23 и 16 лет колонии общего режима с выплатой штрафов — по 3 млн руб.

Бывшие полицейские Руслан Дейниченко, Андрей Толкач и Андрей Величко были признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и получили соответственно 16, 15 и 12 лет колонии строгого режима. При этом Толкач и Дейниченко должны будут уплатить штраф в размере 1,5 млн руб., а Величко — 1 млн руб. Всех экс-правоохранителей лишили офицерских званий, а также на несколько лет ограничили в праве занимать должности на госслужбе.

После приговора адвокаты не пожелали комментировать итоги процесса, но очевидно, что защита осужденных на реальные сроки будет приговор обжаловать.

Алексей Соковнин