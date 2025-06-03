Объявлен список финалистов XX сезона премии «Большая книга»
В список финалистов XX сезона литературной премии «Большая книга» вошли 15 писателей. Произведения авторов участвовали в конкурсе по двум номинациям — «Художественная проза» и «Нон-фикшн». Список опубликован в Telegram-канале «Большой книги».
В номинации «Художественная проза» в финал вышли восемь произведений:
- Анна Баснер «Парадокс Тесея»;
- Вера Богданова «Семь способов засолки душ»;
- Анна Шипилова «Скоро Москва»;
- Андрей Дмитриев «Ветер Трои»;
- Илья Кочергин «Запасный выход»;
- Майя Кучерская «Случай в маскараде»;
- Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»;
- Эдуард Веркин «Сорока на виселице».
В номинации «Нон-фикшн» — семь:
- Зоя Богуславская «Халатная жизнь»;
- Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»;
- Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»;
- Вячеслав Курицын «Главная русская книга о "Войне и мире" Л.Н. Толстого»;
- Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;
- Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»;
- Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой».
В каждой из номинаций будет объявлен один победитель. Он получит 3 млн руб. Когда пройдет финал конкурса, не уточняется.
Лонг-лист премии был объявлен 21 апреля. В список номинантов вошли 400 произведений авторов из 81 населенного пункта России, а также 14 стран мира. В их числе Белоруссия, Болгария, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Камбоджа, Канада, Молдавия, Португалия, США, Узбекистан, Франция и Эквадор.
Подробнее — в материале «Сорок человек и одна "Сорока"».