Объявлен список финалистов XX сезона премии «Большая книга»

В список финалистов XX сезона литературной премии «Большая книга» вошли 15 писателей. Произведения авторов участвовали в конкурсе по двум номинациям — «Художественная проза» и «Нон-фикшн». Список опубликован в Telegram-канале «Большой книги».

В номинации «Художественная проза» в финал вышли восемь произведений:

Анна Баснер «Парадокс Тесея»;

Вера Богданова «Семь способов засолки душ»;

Анна Шипилова «Скоро Москва»;

Андрей Дмитриев «Ветер Трои»;

Илья Кочергин «Запасный выход»;

Майя Кучерская «Случай в маскараде»;

Максим Семеляк «Средняя продолжительность жизни»;

Эдуард Веркин «Сорока на виселице».

В номинации «Нон-фикшн» — семь:

Зоя Богуславская «Халатная жизнь»;

Людмила Вебер «Девочка и тюрьма»;

Евфросиния Капустина «Люди, которых нет на карте»;

Вячеслав Курицын «Главная русская книга о "Войне и мире" Л.Н. Толстого»;

Елена Левкиевская «Белорусские мифы. От Мары и домашнего ужа до волколака и Злыдни»;

Андрей Рубанов «Ледяная тетрадь»;

Елена Холмогорова «Недрогнувшей рукой».

В каждой из номинаций будет объявлен один победитель. Он получит 3 млн руб. Когда пройдет финал конкурса, не уточняется.

Лонг-лист премии был объявлен 21 апреля. В список номинантов вошли 400 произведений авторов из 81 населенного пункта России, а также 14 стран мира. В их числе Белоруссия, Болгария, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Камбоджа, Канада, Молдавия, Португалия, США, Узбекистан, Франция и Эквадор.

Подробнее — в материале «Сорок человек и одна "Сорока"».

Екатерина Отрашкевич