Недавно вступили в силу изменения в Бюджетный кодекс РФ. Они предусматривают, что исполнение вступивших в силу судебных актов по взысканию денежных средств с федеральных министерств и ведомств возможно только в том случае, если они заложены в бюджете страны. О том, что ждет взыскателей рассуждает председатель коллегии адвокатов «Исмагилов и партнеры» Дамир Исмагилов.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено Дамиром Исмагиловым, Коммерсантъ Фото: предоставлено Дамиром Исмагиловым, Коммерсантъ

В прежней редакции Бюджетного кодекса все судебные акты принудительно исполнялись в течение трех месяцев. Была правоопределенность, например, предприниматели, которые судились по государственным контрактам, в 100% объеме получали денежные средства после предъявления вступившего в силу судебного акта. Причем в полном объеме, с учетом компенсации расходов на адвокатов, на необходимые экспертизы и так далее.

Теперь этот механизм аннулирован. Отныне у соответствующих финансовых учреждений — Федерального казначейства и иных бюджетных систем — возникло право не исполнять решения судов до того момента, пока в следующем году (если это произойдет) будет принят бюджет с учетом данных судебных актов. То есть отсрочка выплаты растягивается на год или более. И без учета инфляции.

Получается, что фактически исполнение решения суда отдается на откуп должнику. Конституционный суд РФ уже высказался по этому поводу. По его мнению, если исполнение судебного акта будет привязано к неопределенному периоду или к чьей-либо воле, то это подрывает авторитет судебной власти и правосудия, чего не должно быть.

Не берусь прогнозировать как это будет происходить на практике, но предполагаю, что появится много жалоб в Конституционный суд РФ. Наверняка взыскатели будут ссылаться на недопустимость ставить исполнение судебного акта в зависимость от воли некого законодателя или исполнительной власти, которая или захочет внести эти расходы в статью бюджета или нет.

Запланировали на это деньги в бюджете, не запланировали, но их должен получить взыскатель. А в данном случае система нивелирована.

Федеральное казначейство может отказать в выплате на том основании, что деньги не заложены. Что в этом случае делать предпринимателю? Ждать, когда средства появятся. И сколько ждать — неизвестно.

Не стоит забывать, что в силу Гражданского кодекса РФ Российская Федерация и ее субъекты выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с гражданами и юридическими лицами.

Таким образом, указанная новелла создаст легальную почву для неисполнения судебных решений против публичных образований, а между Бюджетным и Гражданским кодексами создается сильное напряжение.