Мода на золото

Можно сказать, что за более чем три года существования в сложной геополитической обстановке металлургические компании адаптировались к работе в условиях санкций. Сейчас больше проблем для металлургов создают неблагоприятная рыночная конъюнктура и государственное регулирование. Сложнее всего в горнодобывающем секторе ситуация складывается в угольной отрасли и добыче алмазов. Лучше всех обстоят дела у золотодобытчиков, что даже породило моду на «золотые» облигации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приспособившись к режиму санкций, российские металлурги столкнулись с проблемами неблагоприятной рыночной конъюнктуры и госрегулирования

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Приспособившись к режиму санкций, российские металлурги столкнулись с проблемами неблагоприятной рыночной конъюнктуры и госрегулирования

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Индекс Московской биржи сейчас находится примерно там же, где завершил торги в середине февраля 2022 года. Просадка на 1 апреля 2025 года была всего 3%. Но при этом в секторе индекса Мосбиржи металлов и добычи (MOEXMM) после всех колебаний за эти три года находится на 32,9% ниже уровня начала периода.

Лидерами обвала в секторе оказались, в частности, акции «Северстали», растерявшие за 37 месяцев 27,1% стоимости, НЛМК — 35,0%, ММК — 37,8%, «Распадской» — 44,7%, «Норникеля» — 42,1% (без учета сплита 1 к 100), «Русала» — 49,4%, АЛРОСА — 45,6%, обыкновенные акции «Мечела» — 12,5%, привилегированные акции «Мечела» — 62,2%.

В выигрыше оказались ценные бумаги «ФосАгро» (+12,9%), поскольку сектор удобрений не попал под санкции, а также сектор золотодобычи благодаря сильной динамике цен на золото. Так, за рассматриваемый трехлетний период акции «Полюса» выросли на 43,0% (без учета сплита 1 к 10), «Селигдара» — на 6,7%. При этом с карты сектора золотодобычи исчезли Polymetal и Petropavlovsk, но добавилась ЮГК («Южуралзолото»).

При этом важно понимать, что это итоговые цифры падения и роста за три года, внутри которого в разное время были ощутимые ценовые качели, вызванные определенными конъюнктурными факторами. Из недавнего можно вспомнить апрельские американские инициативы по введению пошлин, которые обрушили фондовые рынки большинства стран. За первую неделю апреля в секторе MOEXMM больше других эмитентов пострадал «Мечел»: обыкновенные акции компании потеряли в стоимости 19,6%, привилегированные — и вовсе 20,2%.

Ощутимо на новостях из Белого дома в моменте просели котировки бумаг и других металлургических и майнинговых компаний: на 13,6% подешевели акции ММК, на 15,7% — НЛМК, на 14,5% — «Северстали», на 15% — «ВСМПО-Ависма», на 16,4% — «Русала», на 11,1% — «Норникеля», на 11,4% — «Русолово», на 11,7% — «Распадской», на 11,9% — АЛРОСА, на 11,2% — «Селигдара», на 4,5% — ЮГК, на 1,9% — «Полюса».

Интересно то, что прямая связь между обвалом котировок и удешевлением ключевой производственной продукции для конкретных эмитентов далеко не всегда прослеживается. К примеру, апрельский коллапс на новостях из-за океана привел к снижению котировок энергетических товаров и промышленных металлов на 12% и 8% соответственно. А цены на драгметаллы выросли на 7% на фоне роста спроса на защитный актив. Среди цветных металлов наиболее сильно снизились цены на алюминий из-за ухудшения прогнозов по росту спроса на фоне увеличения США с 12 марта пошлин на импорт алюминия и продукции из него с 10% до 25%. Но другие цветные металлы повышение пошлин пока не затронуло, а имевшие место колебания цен на некоторые из них были кратковременными. Можно также видеть, что в моменте пострадали бумаги далеко не всех производителей перечисленных групп товаров.

Сильное повышение неопределенности для мировой экономики несет риски для российского экспорта в основном через динамику цен и в меньшей степени через изменение физических объемов. В ближайшей перспективе экспорт энергетических товаров ограничен обязательствами по добыче в рамках сделки ОПЕК+ и транспортными возможностями по вывозу природного газа. А вот объемы экспорта угля и металлов сократились за последние годы и, вероятно, стали гораздо менее чувствительны к динамике мирового спроса. Под наиболее «тяжелыми» в группе инвестиционных отраслей подразумеваются производства «готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» и «прочих транспортных средств и оборудования».

Регулятор ссылается на результаты опроса предприятий, которые показали вероятное замедление роста вложений в 2025 году при сохранении уже достигнутых высоких уровней инвестиционной активности. При этом отдача на инвестиции может постепенно повышаться по мере завершения структурной перестройки экономики и полноценного выстраивания новых производственных цепочек.

Аналитик ИК «БКС Мир инвестиций» Ахмед Алиев на коротком горизонте никого не называет фаворитом, хотя долгосрочно при развороте цикла с небольшим перевесом выделяет НЛМК как более дешевую компанию: «Пока у нас нет полной уверенности, что сталевары будут в этом году платить дивиденды, так как есть высокая неопределенность с траекторией ключевой ставки. В оптимистичном сценарии мы бы ожидали от Магнитки и НЛМК дивидендную доходность в районе 11–13% в этом году и свыше 13% — в следующем. У „ Северстали“ доходность может не превысить 10%, так как предстоящие два года сулят рекордные капзатраты».

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев фаворитами по версии «Финама» называет «Норникель», «ФосАгро», «Северсталь» и ММК, бумаги которых все еще сохраняют потенциал роста в пределах от 15% до 30%. Господин Калачев верит в то, что в текущем году большинство эмитентов сектора «Металлы и добыча» порадуют своих акционеров выплатами. Дивиденды «Норникеля» за год он оценивает в 7,05 руб. на акцию, а дивидендную доходность — около 5,2%. Выплаты «Северстали» в 2025 году могут составить 80,92 руб. на акцию. ММК еще не объявлял итоговые дивиденды за 2024 год, но в дальнейшем существует вероятность, что комбинат решит направить на выплаты акционерам дополнительно часть прибыли прошлых лет. Главное в том, замечает аналитик, что металлургия вполне успешно адаптировалась к работе в условиях санкций. Сложнее всего в горнодобывающем секторе ситуация у угольщиков и АЛРОСА, потому что мировые цены на уголь и алмазы находятся на многолетних минимумах. Лучше всех обстоят дела у золотодобытчиков, пока цены на желтый металл обновляют очередные исторические максимумы. Это даже породило моду на «золотые» облигации, номинированные в золоте. Например, по подсчетам «Финама», порядка 70% долга золотодобывающей компании «Селигдар» составляют как раз такие бумаги. Другой вопрос, что быстрый рост стоимости золота ведет к переоценке долга и сокращает прибыль, не давая в полной мере воспользоваться хорошей конъюнктурой.

Дмитрий Смирнов