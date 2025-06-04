Реакция импортозамещения

Введенные три года назад западные санкции вынудили российские промышленные компании, включая сибирских угольщиков, искать альтернативы не только западным рынкам сбыта, но и поставщикам машин и оборудования из ЕС, Японии и США. Поскольку отечественные производители оказались не в состоянии закрыть потребности промышленного бизнеса в оборудовании, машинах, инструментах и запчастях, угледобывающие компании переориентировались на «дружественный» импорт из Китая и развивают собственное производство техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Столкнувшись с западными санкциями при поставках машин и оборудования, угольщики стали больше использовать продукцию отечественных заводов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Столкнувшись с западными санкциями при поставках машин и оборудования, угольщики стали больше использовать продукцию отечественных заводов

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Подсели на западное

Накануне введения антироссийских санкций западные поставщики были основными для угледобывающих компаний. Например, по таможенным данным экспортеров, по поставкам самоходных экскаваторов (включая строительные) в 2021 году лидировали корейские компании с экспортом в Россию продукции на $319 млн, китайские — на $286 млн и японские — на $248 млн. Крупные поставки, по данным таможенной статистики, шли из Германии ($83 млн), Франции ($24 млн) и Великобритании ($22 млн). По поставкам «врубовых машин для добычи угля и проходки тоннелей» в 2021 году лидировали США ($27 млн), Китай ($10 млн), Австрия ($8,5 млн) и Германия ($6 млн). И лишь рынок карьерных самосвалов был «отдан» не только Западу и Китаю, но и Белорусскому автомобильному заводу. Из Белоруссии в 2021 году такой техники поступило на $416 млн. При этом заметный импорт был из Японии — на $153 млн, из США на $68 млн и Китая на $45 млн. Япония и Китай в 2021 году ввезли в Россию бульдозеров на $198 млн и на $125 млн соответственно.

Типичными в то время были крупные контракты на поставку западной техники, которые заключали кузбасские угольные компании. В мае 2021 года, например, о такой сделке на 650 млн руб. с немецко-швейцарским концерном Liebherr объявлял кемеровский угольный холдинг «Стройсервис». С компанией Liebherr в 2017 году пытались также организовать производство грузовых кузовов для карьерных самосвалов на одном из кемеровских машиностроительных заводов. Для поддержки поставок техники свои сервисно-торговые центры в Кузбассе открыли многие западные компании — Eichoff, Liebherr, Joy, Komatsu, Farum и другие. Некоторые из них к 2022 году работали на российском рынке по 15–20 лет. Зависимость от импорта в угольных компаниях Кузбасса составляла 40% по экскаваторам, 95% — по бульдозерам и погрузчикам и 97% — по буровым станкам.

При такой длительной привязке к внешним поставкам угольщики оказались в непростой ситуации, когда зарубежные партнеры отказались с ними сотрудничать. Вот как описывала эту ситуацию три года назад на тот момент генеральный директор крупнейшей угольной компании Кузбасса АО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» Елена Дробина: «Уже в феврале 2022 года американская компания Cummins отказалась поставлять в Россию свои двигатели, которые стояли и на импортной горной технике, и на самосвалах БелАЗ, прекратились также поставки крупногабаритных шин из Европы и Японии. В обоих случаях пришлось двигатели менять на китайские марки Weichai, по шинам также работать с поставщиками из Китая и компанией „Белшина“, но качество ее шин оставляет желать лучшего».

Параллельный импорт

Сегодня в угольных компаниях Сибири констатируют: несмотря на санкции, им удалось сохранить западную технику в рабочем состоянии, максимально задействовав свои ремонтные возможности и параллельный импорт. К российским машиностроителям угольщики обратились также с заказами ремонтных работ, сервиса, изготовления запчастей взамен западных. Как видно из данных тендеров угольных компаний, они продолжают заказывать запчасти и ремонтные услуги на машины и оборудование западных марок. Новую технику многие из них предпочитают закупать в Китае.

Как пояснили в пресс-службе кемеровского АО «Кузбасская топливная компания» (КТК), для обеспечения техникой и запчастями компания обратилась к параллельному импорту, а также развивает собственную ремонтную базу, что позволило «полностью отказаться от услуг ряда сторонних организаций по ремонту и содержанию импортной техники». По словам представителя АО «СУЭК-Кузбасс» (входит в АО «СУЭК) Петра Пинтусова, «в условиях, когда покупка запчастей и оборудования затруднена или невозможна, „СУЭК-Кузбасс“ использует всевозможные каналы поставок и самостоятельно производит комплектующие и технику». В состав «СУЭК-Кузбасс» входит машиностроительный завод «Сиб-Дамель» в Кузбассе, кроме этого у головного «СУЭК» есть ремонтные и производственные машиностроительные мощности в Красноярском крае и Хакасии. Импортозамещением компания стала заниматься задолго до СВО, но с 2022 года началось то, что «можно назвать настоящим технологическим прорывом в области машиностроения», так как стало ясно, «если не заниматься разработками, заменить быстроизнашивающиеся детали горношахтного оборудования будет нечем», пояснил представитель «СУЭК-Кузбасс». И сегодня, по его данным, «большую часть запасных частей и деталей, рештаков, элементов очистных и проходческих комбайнов, лавного конвейера, редукторов производят в Кузбассе».

Сохранение в работе западной техники угольщики выбирают при условии экономической обоснованности. Как пояснил гендиректор хакасского ООО «Разрез „Кирбинский“» (актив компании «Русский уголь») Валерий Сидоров, в 2022 году в условиях санкций и отсутствия прямых поставок из-за рубежа ответом на вопрос, «как доработать оставшиеся моторесурсы оборудования», стали параллельный импорт запчастей, импорт китайских аналогов и покупка запчастей, произведенных в России. Главным критерием при этом стала экономическая целесообразность эксплуатации оборудования: если стоимость обслуживания превышает затраты на приобретение нового, принимается решение технику мировых брендов «консервировать» на неопределенный срок и приобретать китайское оборудование.

Новые поставщики

Китайская горная техника лидирует в российском импорте. Даже карьерные самосвалы, которые российский бизнес предпочитает закупать в Белоруссии, в прошлом году ввезли из Китая на $521 млн, что в 11 раз больше, чем в 2021 году, и заметно больше поставок западных фирм в том году ($240 млн). Импорт добычных и проходческих комбайнов вырос в 2024 году более, чем в семь раз в сравнении с 2021-м, до $75 млн, экскаваторов — почти в три раза, до $840 млн.

Как видно из последних приобретений кузбасских угольщиков, они сочетают китайские машины с российскими. Например, «Кузбассразрезуголь» в прошлом году закупил более 20 единиц новой карьерной и вспомогательной техники, в том числе, карьерные самосвалы, экскаваторы и колесные бульдозеры. В последнем случае — шесть машин китайской марки Amur. Сегодня на разрезах этой компании работают экскаваторы как западных марок, так и отечественных. Например, с объемом ковша в 20 кубометров в прошлом году был приобретен экскаватор ЭКГ-20 «Уралмашзавода». Пять таких же машин закупило новокузнецкое ООО «Новая горная УК» в 2023–2024 годах для разреза «Междуречье», включая один уже в этом году. Кроме того, в этом году компания купила проходческий комбайн китайской марки Sanyi для шахты «Антоновская» и шесть новых смесительно-зарядных машин на базе грузовиков «КамАЗ» для АО «ПВВ» (производство промышленной взрывчатки).

Ответное предложение

Китайские поставки горного оборудования и техники для российских угольщиков не случайно увеличились кратно. Отечественные производители оказались не в состоянии полностью закрыть потребности угольщиков после ухода западных поставщиков. «Многие годы угольщики закупали импортное оборудование и технику, мало обращая внимания на поставщиков с внутреннего рынка, соответственно, у местных производителей не было высокого спроса на продукцию, и они производили ее не в тех объемах, чтобы покрыть потребности угольщиков»,— отмечал в свое время тогдашний министр угольной промышленности Кузбасса Олег Токарев (ныне директор учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов «ГУРШ»).

Но постепенно ситуация стала меняться как для производителей горной техники и оборудования в угольных регионах Сибири, так и для других российских заводов. Общие темпы роста в горном машиностроении России и Кузбасса оценить сложно из-за того, что не все предприятия в условиях санкций раскрывают свои показатели, но, к примеру, производитель экскаваторов ЭКГ-20 — екатеринбургский «Уралмашзавод» — с 2021 года увеличил выручку в 2,8 раза, до 48 млрд руб. Выпускающее проходческие комбайны и шахтные конвейеры АО «Копейский машиностроительный завод» из Челябинской области увеличило выручку втрое, до 12 млрд руб., завод «Анжеромаш» в кузбасском Анжеро-Судженске — в 1,6 раза, до 2,8 млрд руб., новокузнецкое ООО «Горный инструмент» — в полтора раза, до 1,8 млрд руб.

«Анжеромаш» в этом году объявил о запуске производства угольного добычного комбайна собственной разработки К-1000А, а киселевский завод ОМТ заместил импортные комплектующие в угольном комбайне К-800, и местные производители заметно увеличили ассортимент запчастей и компонентов, признают уже сами угольщики. В пресс-службе КТК, например, отметили, что «появились отечественные аналоги комплектующих, особенно в области восстановления гидроузлов механической передачи карьерных самосвалов, и гидроцилиндры, произведенные кузбасской фирмой, по сроку службы не отличаются от новых оригинальных, но по ценам значительно дешевле». По данным Петра Пинтусова, на заводе «Сиб-Дамель» удалось развить производство, способное осуществлять полный цикл ремонтных работ и выпускать горношахтное оборудование собственного производства, в частности, секции механизированной крепи, инжекторный нагнетатель, рештаки. На заводе созданы стенды для контроля и ремонта аппаратуры управления забойно-транспортными комплексами, а для доставки шахтеров под землей разработан опытный образец пассажирского шахтного транспорта, пневмоколесный автобус. По словам представителя «СУЭК-Кузбасс», «близость с районами угледобычи позволяет заводу плотно взаимодействовать с основным заказчиком, оперативно реагировать на потребности предприятий».

Китайские производители горнодобывающего оборудования и комплектующих «сильно прибавили в качестве, и часть их комплектующих уже достаточно неплохого качества», но, к сожалению, «это — еще не полноценная замена оригиналов, и они зачастую отличаются конструктивно», пояснили также в пресс-службе КТК. Именно по причине недостаточного качества «азиатских аналогов» новокузнецкое ООО «НПП „Завод МДУ“» запустило в марте этого года новое производство ротационных вакуумных насосов для комплектации установок по дегазации и утилизации метана из шахт. Как отметил при этом генеральный директор завода Иван Китаев, комплектация европейскими насосами стала невозможной после ухода европейских производителей с российского рынка, а азиатские аналоги по своей специфике не совсем подходили, «их качество на порядок ниже». В результате, было запущено собственное производство при соответствующей государственной поддержке импортозамещения. Из 135 млн руб. вложений в проект 70 млн предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 30 млн руб. — ФРП Кузбасса. В итоге, уровень локализации дегазационных установок увеличился с 70% до 90%. По мнению гендиректора хакасского ООО «Разрез „Кирбинский“» Валерия Сидорова, «российская промышленность не стоит на месте»: несколько месяцев назад углехимическая лаборатория разреза приобрела новый калориметр из Подмосковья, а не в Китае, поскольку отечественный производитель предложил более длительную гарантию, круглосуточную поддержку по телефону или видеосвязи, «и пока покупкой специалисты лаборатории довольны».

Игорь Лавренков, Кемерово