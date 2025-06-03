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Коммерсантъ FM
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Деньги глубокой заморозки

Британское правительство угрожает Роману Абрамовичу судом за нежелание расстаться со средствами от продажи «Челси»

Британское правительство угрожает Роману Абрамовичу судебным преследованием из-за денег, полученных российским предпринимателем от продажи в 2022 году принадлежавшего ему почти два десятилетия клуба «Челси». Причиной угроз стало то, что £2,5 млрд, которые господин Абрамович после завершения сделки должен был передать в специально учрежденный благотворительный фонд, до сих пор не потрачены на обозначенные британскими властями цели, то есть поддержку пострадавших от событий на Украине. Разногласия заключаются в том, что британские власти видят пострадавших только в тех, кто находится с украинской стороны, а Роман Абрамович — с обеих сторон конфликта.

Роман Абрамович

Роман Абрамович

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Роман Абрамович

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз и министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми выпустили совместное заявление, посвященное Роману Абрамовичу. В нем они сообщили, что британское правительство «готово, если потребуется, к судебному преследованию» предпринимателя.

Причиной появления угрозы названо «острое желание» «увидеть поступления от продажи футбольного клуба "Челси" направленными на решение гуманитарных задач на Украине».

В заявлении подчеркивается, что его авторы «испытывают раздражение» в связи с тем, что им «до сих пор не удалось достичь соглашения с господином Абрамовичем» по этому поводу. Они также отметили, что «дверь для переговоров по-прежнему открыта».

Речь идет об эскалации довольно давнего конфликта. Роман Абрамович, который приобрел «Челси» в 2003 году и превратил его с помощью колоссальных инвестиций в футбольного гиганта, расстался с ним весной 2022 года вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Сделка была осуществлена вынужденно, под давлением британских властей, включивших господина Абрамовича, как и Евросоюз, в санкционные списки.

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В итоге «Челси» перешел под контроль консорциума бизнесменов во главе с американцем Тоддом Бёли. В общей сложности покупка обошлась ему в £4,25 млрд. Из них около £2,5 млрд было уплачено за сам клуб, а еще £1,75 млрд составили обязательства господина Бёли по инвестициям в развитие (это, например, вложения в стадион Stamford Bridge, клубную академию и женскую команду). В списке важнейших условий одобрения правительством Великобритании продажи команды было предоставление гарантий того, что Роман Абрамович не получит от нее практически ничего. Участники согласились, что деньги будут переданы в специальный благотворительный фонд. Как настаивают ведущие британские медиаресурсы, в него должны были поступить £2,5 млрд, полученные господином Абрамовичем, за вычетом операционных расходов.

Между тем, как выяснилось, и через три года деньги до фонда не дошли. BBC и The Guardian настаивают на том, что они по-прежнему «заморожены» «в одном из британских банков» — возможно, на счете компании Fordstam, при Романе Абрамовиче являвшейся материнской структурой «Челси».

Ранее Daily Mail и некоторые другие источники утверждали, что на счет был наложен адрес, а без санкции британских властей размещенными на нем средствами пользоваться нельзя.

В то же время пользоваться ими нельзя и без согласия Романа Абрамовича, де-юре владельца средств.

Похожая на патовую ситуацию возникла из-за разногласий между российским предпринимателем и руководителями правительства Великобритании. Последние под целями фонда понимали помощь пострадавшим исключительно на Украине, господин Абрамович полагал, что на нее должны рассчитывать «все жертвы» конфликта, иными словами, и те, кто пострадал с российской стороны.

Из заявления Рейчел Ривз и Дэвида Лэмми следует, что позиция лейбористского кабинета Кира Стармера в этом смысле никак не отличается от позиции кабинета его предшественника-консерватора Риши Сунака, потерявшего должность премьер-министра летом 2024 года. В заявлении как о приоритете говорится о том, чтобы «обеспечить возможность всем пострадавшим на Украине людями воспользоваться средствами как можно скорее».

Кроме того, как отмечает The Telegraph, в споре с Романом Абрамовичем британские власти теперь еще связаны обязательствами с европейским партнерами. Несмотря на то что сделка по продаже «Челси» формально не была международной и совершалась внутри Великобритании, в мае британское правительство и Еврокомиссия подписали декларацию, по которой вырученные от нее средства должны быть потрачены лишь в пределах Украины.

Алексей Доспехов

Фотогалерея

«Челси» Романа Абрамовича

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Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Фото: Sang Tan / AP

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

Фото: Matthew Ashton / EMPICS / Getty Images

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

Фото: Adam Davy / EMPICS / Getty Images

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

Фото: Ben Radford / Getty Images

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Фото: Matt Dunham / AP

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

Фото: Michaela Rehle / Reuters

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

Фото: Luca Bruno / AP

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Фото: Tim Ireland / AP

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Фото: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS / AFP

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Роман Абрамович купил середняка английской премьер-лиги «Челси» летом 2003 года, заплатив 140 млн фунтов стерлингов. Это стало крупнейшей на тот момент продажей футбольного клуба. Впоследствии бизнесмен вложил в его развитие около 2 млрд фунтов

Фото: Sang Tan / AP

До прихода Романа Абрамовича последний и единственный раз клуб выигрывал английский чемпионат в 1955 году. Со сменой владельца «Челси», основанный в 1905 году, превратился в гранда мирового футбола — как в плане спортивных результатов, так и финансовых

Фото: Matthew Ashton / EMPICS / Getty Images

В первый же сезон при Романе Абрамовиче, по данным Transfermarkt, «Челси» потратил на трансферы почти €170 млн, превзойдя свой рекорд по этому показателю на €115 млн. Игроками клуба стали звезды того времени: Эрнан Креспо (на фото), Хуан Себастьян Верон, Клод Макелеле, Адриан Муту и другие футболисты мирового уровня. «Челси» приобрел репутацию клуба, готового тратить на трансферы сколько угодно средств

Фото: Adam Davy / EMPICS / Getty Images

Уже в сезоне 2004/2005 года под руководством нового тренера Жозе Моуринью (на фото справа) лондонцы стали чемпионами Англии, набрав рекордные для лиги 95 очков, и затем повторили успех в следующем сезоне. Моуринью после успехов «Челси» стал одним из самых востребованных тренеров мира

Фото: Dylan Martinez / Reuters

В 2004 году в «Челси» из французского «Ренна» перешел вратарь Петр Чех, за 11 сезонов в команде установивший рекорд английской премьер-лиги по наибольшему числу «сухих» матчей (163). С 2019 года он занимает должность технического директора клуба

Фото: Ben Radford / Getty Images

Всего при Романе Абрамовиче клуб пять раз становился первым в английской премьер-лиге: в 2005, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах

Фото: Matt Dunham / AP

В 2012 году «Челси» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. В основное время финального матча в Мюнхене клуб сыграл 1:1 с местной «Баварией», но одержал верх по пенальти со счетом 4:3 (на фото). За четыре года до этого «Челси» вышел в финал Лиги, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтеду» в Москве

Фото: Michaela Rehle / Reuters

«Челси» по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, дважды — Суперкубок Англии. При Романе Абрамовиче лондонцы выиграли на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет, — 21 титул против 11

Фото: Luca Bruno / AP

Стоимость «Челси» в 2021 году американский Forbes оценил в $3,2 млрд, поставив его на седьмое место в списке самых дорогих футбольных клубов мира. Если в 2003 году доход клуба едва превышал €130 млн, то в последний докоронавирусный сезон — 2018/19 года — он равнялся уже €510 млн. После приобретения Романом Абрамовичем клуб регулярно попадал в топ-10 самых зарабатывающих

Фото: Tim Ireland / AP

Последний свой трофей при Романе Абрамовиче клуб взял 12 февраля 2022 года, выиграв клубный чемпионат мира впервые в своей истории. «Челси» обыграл бразильский «Палмейрас» со счетом 2:1 (на фото). Обсуждение того, что российский бизнесмен не должен владеть «Челси» из-за возможных санкций, началось в британском парламенте 24 февраля. 26 февраля Абрамович передал управление над «Челси» благотворительному фонду клуба, который был создан в 2010 году. Отмечается, что предприниматель не станет требовать от потенциальных покупателей возмещения примерно 2 млрд фунтов, которые ему должен клуб

Фото: EYEPRESS NEWS / EYEPRESS / AFP

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