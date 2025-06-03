Деньги глубокой заморозки

Британское правительство угрожает Роману Абрамовичу судебным преследованием из-за денег, полученных российским предпринимателем от продажи в 2022 году принадлежавшего ему почти два десятилетия клуба «Челси». Причиной угроз стало то, что £2,5 млрд, которые господин Абрамович после завершения сделки должен был передать в специально учрежденный благотворительный фонд, до сих пор не потрачены на обозначенные британскими властями цели, то есть поддержку пострадавших от событий на Украине. Разногласия заключаются в том, что британские власти видят пострадавших только в тех, кто находится с украинской стороны, а Роман Абрамович — с обеих сторон конфликта.

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Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Роман Абрамович

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз и министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми выпустили совместное заявление, посвященное Роману Абрамовичу. В нем они сообщили, что британское правительство «готово, если потребуется, к судебному преследованию» предпринимателя.

Причиной появления угрозы названо «острое желание» «увидеть поступления от продажи футбольного клуба "Челси" направленными на решение гуманитарных задач на Украине».

В заявлении подчеркивается, что его авторы «испытывают раздражение» в связи с тем, что им «до сих пор не удалось достичь соглашения с господином Абрамовичем» по этому поводу. Они также отметили, что «дверь для переговоров по-прежнему открыта».

Речь идет об эскалации довольно давнего конфликта. Роман Абрамович, который приобрел «Челси» в 2003 году и превратил его с помощью колоссальных инвестиций в футбольного гиганта, расстался с ним весной 2022 года вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Сделка была осуществлена вынужденно, под давлением британских властей, включивших господина Абрамовича, как и Евросоюз, в санкционные списки.

В итоге «Челси» перешел под контроль консорциума бизнесменов во главе с американцем Тоддом Бёли. В общей сложности покупка обошлась ему в £4,25 млрд. Из них около £2,5 млрд было уплачено за сам клуб, а еще £1,75 млрд составили обязательства господина Бёли по инвестициям в развитие (это, например, вложения в стадион Stamford Bridge, клубную академию и женскую команду). В списке важнейших условий одобрения правительством Великобритании продажи команды было предоставление гарантий того, что Роман Абрамович не получит от нее практически ничего. Участники согласились, что деньги будут переданы в специальный благотворительный фонд. Как настаивают ведущие британские медиаресурсы, в него должны были поступить £2,5 млрд, полученные господином Абрамовичем, за вычетом операционных расходов.

Между тем, как выяснилось, и через три года деньги до фонда не дошли. BBC и The Guardian настаивают на том, что они по-прежнему «заморожены» «в одном из британских банков» — возможно, на счете компании Fordstam, при Романе Абрамовиче являвшейся материнской структурой «Челси».

Ранее Daily Mail и некоторые другие источники утверждали, что на счет был наложен адрес, а без санкции британских властей размещенными на нем средствами пользоваться нельзя.

В то же время пользоваться ими нельзя и без согласия Романа Абрамовича, де-юре владельца средств.

Похожая на патовую ситуацию возникла из-за разногласий между российским предпринимателем и руководителями правительства Великобритании. Последние под целями фонда понимали помощь пострадавшим исключительно на Украине, господин Абрамович полагал, что на нее должны рассчитывать «все жертвы» конфликта, иными словами, и те, кто пострадал с российской стороны.

Из заявления Рейчел Ривз и Дэвида Лэмми следует, что позиция лейбористского кабинета Кира Стармера в этом смысле никак не отличается от позиции кабинета его предшественника-консерватора Риши Сунака, потерявшего должность премьер-министра летом 2024 года. В заявлении как о приоритете говорится о том, чтобы «обеспечить возможность всем пострадавшим на Украине людями воспользоваться средствами как можно скорее».

Кроме того, как отмечает The Telegraph, в споре с Романом Абрамовичем британские власти теперь еще связаны обязательствами с европейским партнерами. Несмотря на то что сделка по продаже «Челси» формально не была международной и совершалась внутри Великобритании, в мае британское правительство и Еврокомиссия подписали декларацию, по которой вырученные от нее средства должны быть потрачены лишь в пределах Украины.

Алексей Доспехов