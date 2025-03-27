Болельщики пролетели мимо кассы

Объединение болельщиков лондонского «Челси» — Chelsea Supporters Trust (CST) — обратилось в английскую Премьер-лигу (АПЛ) с жалобой на действия управляющего акционера клуба Тодда Бёли. CST обвиняет его в злоупотреблении положением, а также видит в его действиях конфликт интересов. Все дело в схеме продажи билетов на матчи «Челси». Значительная их часть реализуется через американскую компанию Vivid Seats, которая не только продает билеты по цене выше номинала, но еще и подвергает дискриминации английских болельщиков клуба. При этом одним из руководителей и владельцев Vivid Seats является как раз Тодд Бёли. Отношения фанов и американского предпринимателя в последнее время носят крайне напряженный характер. Месяц назад болельщики лондонцев устроили демонстрацию, на которой требовали от господина Бёли «убраться», а также скандировали: «Роман Абрамович!»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Управляющего акционера «Челси» Тодда Бёли, заподозренного в злоупотреблении положением, болельщики клуба ранее уже призывали «побеждать или убираться»

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP Управляющего акционера «Челси» Тодда Бёли, заподозренного в злоупотреблении положением, болельщики клуба ранее уже призывали «побеждать или убираться»

Фото: JUSTIN TALLIS / AFP

Организация Chelsea Supporters Trust, объединяющая болельщиков «Челси», перевела противостояние с владельцами клуба на новый уровень. CST обратилась с жалобой на имя главы лиги Ричарда Мастерса, в которой настаивает на проведении проверки действий управляющего акционера «Челси» Тодда Бёли. В основе жалобы лежит политика клуба по реализации билетов на игры команды. Возмущение CST вызвало то, что продажа значительной части билетов на матчи «Челси» идет мимо клубных или вообще британских каналов реализации и отдана на откуп американскому порталу Vivid Seats.

Последний специализируется на продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия, а также предоставляет пользователям возможность перепродажи ранее купленных билетов. С каждой трансакции сервис берет комиссию в размере 10% плюс некий сбор. В случае с «Челси» это ведет к значительному росту цен на билеты. Например, как сообщает The Guardian, самый дешевый билет на матч «Челси» против «Манчестер Юнайтед» (состоится 18 мая) стоит сейчас на сайте Vivid Seats более £440. Самый дорогой — £3 тыс. Эти цены выставляются не клубом, а лицами, ранее купившими билеты и желающими их перепродать. Причем речь идет о «простых» билетах, без доступа к бонусам вроде возможности присутствовать при прибытии команды на стадион и получить уже после игры автографы игроков, не говоря уже о доступе в VIP-ложу. Билеты такого уровня «Челси», если ориентироваться на его официальный сайт, продает по цене, не превышающей £70. Другое дело, что они раскупаются моментально.

При этом, как напоминает CST, британские фаны не могут пользоваться услугами Vivid Seats, поскольку местные законы запрещают перепродажу билетов. Собственно, и сама АПЛ помечает Vivid Seats как неавторизованного реселлера.

И все бы ничего, ведь спекулянтов билетами в мире масса, но одним из руководителей и совладельцев Vivid Seats является сам Тодд Бёли. В заявлении CST отмечается, что структура получила множество жалоб от болельщиков из-за того, что они просто физически не могут купить билеты на матчи команды, хотя у Vivid Seats, доступной для иностранцев, они имеются в наличии. «Vivid Seats продолжает продавать билеты на матчи клуба значительно дороже номинала… А участие в этом Тодда Бёли свидетельствует о злоупотреблении положением и конфликте интересов»,— говорится в письме CST. В «Челси» от комментариев по поводу случившегося отказались.

Это уже не первый случай, когда недовольство фанов «Челси» руководством клуба приводит к протестам. Месяц назад болельщики клуба устроили шествие, привлекшее значительное внимание СМИ, в ходе которого подвергли обструкции боссов «Челси». На тот момент команда шла седьмой в национальном первенстве и пребывала вне зоны Лиги чемпионов (сейчас она четвертая и шансы попасть в главный еврокубок у нее значительно выше). Как бы то ни было, на плакатах, которые несли демонстранты, значились требования к Тодду Бёли «убираться из клуба», призывы из серии «побеждай или проваливай», сетования из разряда «полтора миллиарда — ни игроков, ни побед» (господин Бёли вложил в покупку новых футболистов £1,5 млрд), также болельщики скандировали имя Романа Абрамовича.

Отметим, что при Абрамовиче «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, три раза — Кубок лиги, два раза — Суперкубок Англии, по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, один раз становился обладателем Суперкубка UEFA и один раз одержал победу в клубном чемпионате мира.

Александр Петров