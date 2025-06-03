Ростовская компания «Чебоко» в 2025 году увеличит продажи кофе на 50%

Ростовский импортер и поставщик зернового кофе «Чебоко» в этом году рассчитывает увеличить продажи на 50%. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на основателя компания Сергея Старостина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что последние пять лет продажи предприятия увеличиваются на 30% ежегодно. Так, в 2024 году продали 1,4 тыс. т. (39% прирост). В 2025 году планируется достичь 50% прироста. Доля компании на российском рынке к концу года составит 1,5%.

В Ростове-на-Дону «Чебоко» сейчас занимает более 60% рынка.

Мария Хоперская