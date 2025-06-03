Авиасалон МАКС перенесли в третий раз подряд

Проведение XVI Международного авиационно-космического салона (МАКС) перенесли на 2026 год, сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

«МАКСа в этом году не будет... Сами понимаете, какое сейчас время»,— сказал он, отвечая на вопросы журналистов на открытии объединенного протезно-реабилитационного центра ФМБА России (цитата по «Интерфаксу»).

Международный авиационно-космический салон проводился на аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском каждые два года, начиная с 1993-го. Последний на текущий момент смотр состоялся в 2021 году. МАКС-2023 дважды переносили на год.