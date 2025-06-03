Площадь пожаров в Забайкалье превысила 1 млн га

В Забайкальском крае площадь действующих и локализованных лесных пожаров впервые с начала сезона превысила 1 млн га. По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 3 июня, действует 47 лесных пожаров на площади 1021 тыс. га. Минприроды региона сообщает, что из общего числа очагов 13 возгораний на площади 183 тыс. га локализовано, остальные действуют на территории 12 округов и районов Забайкалья.

«Борьбу с ними ведут около 1,7 тыс. лесных пожарных с применением 218 единиц техники»,— сообщили в краевом минприроды.

Министерство также добавило, что на тушении «благодаря формированию подходящей облачности» удалось задействовать самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон», ранее переброшенный на территорию Забайкалья. При помощи пиропатронов удалось вызвать осадки в двух лесничествах.

О ситуации с пожарами в Забайкалье — в материале «Ъ» «Горит один за всех».

Влад Никифоров, Иркутск