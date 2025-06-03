УФНС банкротит Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков

Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению заявление УФНС России по региону о признании банкротом ООО «Магнитогорский завод пивобезалкогольных напитков». Сумма требования кредитора составляет 33,6 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Налоговый орган просит суд ввести в отношении предприятия процедуру банкротства отсутствующего должника. Это упрощенный механизм признания компании несостоятельной, который применяется, если организация фактически прекратила деятельность, а место нахождения руководителя неизвестно и определить его невозможно. Первое заседание по делу назначено на 14 июля.

В марте этого года Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками направила в арбитражный суд региона иск с требованием исключить Магнитогорский завод пивобезалкогольных напитков из реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи из-за нарушений. В ходе выездной проверки было установлено, что пиво изготавливают в пристрое к нежилому помещению. При этом права завода на пристрой никак не оформлены.

В конце мая суд прекратил производство по этому делу, так как истец отозвал заявление.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Магнитогорский завод пивобезалкогольных напитков» было зарегистрировано в Магнитогорске в 2008 году. Основной вид деятельности — производство безалкогольных напитков ароматизированных и (или) с добавлением сахара, кроме минеральных вод. Совладельцами предприятия являются пять человек: Ирина Копосова (33,34% уставного капитала), Сергей Федорович (33,33%), Анна Крыш (19,99%), Александра и Кристина Черновы (по 6,66% у каждой). Руководитель — Лариса Савко. На конец 2024 года среднесписочная численность работником предприятия составляла 16 человек. В 2024 году завод получил выручку 13,3 млн руб. и чистый убыток — 31,2 млн. Годом ранее убыток был 2,6 млн руб., а выручка — 66 млн.

Юлия Гарипова