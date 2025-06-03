Минздрав: в больницах остаются 53 пострадавших при крушении моста под Брянском

На стационарном лечении в больницах остаются 53 пострадавших при крушении моста в Выгоничском районе Брянской области, среди них — трое детей, сообщил «РИА Новости» Алексей Кузнецов. Шесть человек, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

11 пострадавших были выписаны из стационаров в связи с улучшением состояния. Амбулаторно медицинскую помощь получили 52 человека, добавил господин Кузнецов.

Вечером 31 мая автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. В результате погибли семь человек. Утром 3 июня «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что число пострадавших при обрушении моста выросло до 110. Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что пострадали 104 человека.

Полина Мотызлевская