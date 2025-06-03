Минздрав: в больницах остаются 53 пострадавших при крушении моста под Брянском
На стационарном лечении в больницах остаются 53 пострадавших при крушении моста в Выгоничском районе Брянской области, среди них — трое детей, сообщил «РИА Новости» Алексей Кузнецов. Шесть человек, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.
11 пострадавших были выписаны из стационаров в связи с улучшением состояния. Амбулаторно медицинскую помощь получили 52 человека, добавил господин Кузнецов.
Вечером 31 мая автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший поезд №86 Климово—Москва. Локомотив был полностью разбит, два вагона сошли с рельсов. В результате погибли семь человек. Утром 3 июня «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что число пострадавших при обрушении моста выросло до 110. Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что пострадали 104 человека.